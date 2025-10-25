Как признать завещание недействительным — основания и процедура обжалования

Люди изучают документы. Фото: Freepik

Завещание — это документ, который отражает последнюю волю человека относительно распределения его имущества после смерти. Однако бывают случаи, когда этот документ составлен с нарушениями, под давлением или без надлежащего понимания содержания. В таких ситуациях закон позволяет обжаловать завещание и признать его недействительным.

Когда именно завещание можно признать незаконным и как действовать, чтобы защитить свои права на наследство, объяснили в Министерстве юстиции Украины.

Какое завещание может быть признано недействительным

Гражданский кодекс Украины различает два вида недействительных завещаний:

Ничтожное. Оспариваемое.

Что такое ничтожное завещание

Ничтожным считается завещание, составленное лицом, которое не имело права его составлять, или оформленное с нарушением требований к его форме и удостоверению.

Чтобы признать недействительность такого завещания, не надо обращаться в суд — нотариус самостоятельно отказывает в выдаче свидетельства о праве на наследство в случае выявления нарушения.

В случае несогласия с действиями нотариуса заинтересованное лицо может обратиться в суд с иском об обжаловании его действий.

Ничтожными могут быть признаны, в частности, такие завещания:

без необходимых реквизитов — подписей, печатей, даты и т.п.;

составленные физическим лицом без полной гражданской дееспособности;

совершенные через представителя;

удостоверенные лицами, которые не имели на это полномочий;

удостоверенные без обязательного присутствия свидетелей;

секретные завещания, удостоверенные с нарушением требований;

относительно имущества, охваченного наследственным договором, при условии, что на момент открытия наследства договор действовал;

удостоверенные на временно оккупированной территории Украины, на которой органы государственной власти не осуществляют свои полномочия.

Что такое оспариваемое завещание

Это документ, который может быть признан недействительным по решению суда — если будет доказано, что волеизъявление завещателя не было свободным и не соответствовало его воле.

К обстоятельствам, которые могут свидетельствовать о несвободном волеизъявлении, относятся:

завещатель не осознавал значения своих действий или не мог ими руководить;

завещание было составлено под влиянием обмана, угроз, насилия или в крайне сложных жизненных обстоятельствах;

оформление завещания было вынужденным.

В таких случаях суд, на основании иска заинтересованного лица, может признать завещание полностью или частично недействительным.

Кто может подать иск о признании завещания недействительным

Это может сделать лицо, права и интересы которого нарушены, например:

наследники по закону;

наследники по другому завещанию;

лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве;

лица, в пользу которых составлено завещательное распоряжение.

Иск можно подать в суд по месту открытия наследства, но только после смерти завещателя.

Кого не могут оставить без наследства

Действующее гражданское законодательство не позволяет завещателю лишить права на наследование определенный круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве. Если эти лица не учтены в завещании, суд может частично или полностью признать завещание недействительным.

К лицам, имеющим право на обязательную долю, относятся:

малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя;

нетрудоспособная вдова или вдовец;

нетрудоспособные родители.

Эти лица имеют право унаследовать половину доли, которая принадлежала бы им в случае наследования по закону. Их право возникает независимо от содержания завещания и действует на момент открытия наследства.

