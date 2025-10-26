Спадщина в Україні — як відбувається розподіл майна та хто з нащадків має перевагу

Чоловіки переглядають документи. Фото: Pexels

Поділ спадщини в Україні регулюється нормами Цивільного кодексу та судовою практикою. Вони визначають, хто і в яких частках може отримати майно після смерті спадкодавця.

Про те, як ділиться спадщина між нащадками та хто має переважне право на майно, пояснили у Міністерстві юстиції України.

Які ділиться майно між спадкоємцями

Якщо у заповіті не передбачено інше, усі спадкоємці отримують рівні частки у спадковому майні. Кожен має право вимагати виділення своєї частки в натурі — тобто конкретного майна, а не просто частини від загальної вартості.

Під час такого поділу застосовуються правила спільної часткової власності. Спадкоємці можуть домовитися про зміну розміру своїх часток:

якщо йдеться про рухоме майно — усно;

якщо про нерухомість або транспорт — лише письмово, з нотаріальним посвідченням.

Також сторони можуть укласти договір про поділ спадкового майна до отримання свідоцтва про право на спадщину. Після цього нотаріус видає документи вже з урахуванням домовленостей між спадкоємцями.

Хто має переважне право на виділ спадкового майна у натурі

Ті, хто проживав зі спадкодавцем однією сім’єю щонайменше рік до його смерті, мають переважне право на отримання предметів домашнього вжитку. Суд при цьому враховує тривалість проживання, користування майном та інші обставини.

Якщо спадкоємці разом зі спадкодавцем володіли певним майном, вони мають першочергове право отримати саме це майно у натурі — якщо це не порушує права інших нащадків.

Коли домовитися не вдається, питання вирішується в суді. Якщо майно технічно не можна поділити, воно може перейти одному спадкоємцю, а інші отримають грошову компенсацію.

Суд може ухвалити рішення про поділ навіть із відхиленням від рівних часток, якщо це єдиний можливий варіант. У такому разі частки коригуються, а спадкоємець із меншою долею отримує компенсацію.

Коли відбувається перерозподіл спадщини

Якщо після спливу строку прийняття спадщини, її фактично приймають інші спадкоємці, відбувається новий розподіл майна. Вони можуть вимагати передання частини збереженого майна або компенсацію.

Якщо майно вже перейшло у власність громади, але не було продане, спадкоємець може вимагати його повернення. Якщо ж громада його продала, він має право на грошову компенсацію.

Варто пам’ятати, що відмова від спадщини на користь інших спадкоємців можлива лише протягом строку для її прийняття. Після його завершення збільшити свою частку через відмову інших уже не можна.

Таким чином, українське законодавство передбачає рівність спадкоємців, але водночас дозволяє їм домовлятися про поділ майна за взаємною згодою. Якщо ж згоди немає, остаточне рішення ухвалює суд, з урахуванням прав та інтересів усіх сторін.

