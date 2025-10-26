Наследство в Украине — как происходит распределение имущества и кто из потомков имеет преимущество

Мужчины просматривают документы. Фото: Pexels

Раздел наследства в Украине регулируется нормами Гражданского кодекса и судебной практикой. Они определяют, кто и в каких долях может получить имущество после смерти наследодателя.

О том, как делится наследство между потомками и кто имеет преимущественное право на имущество, объяснили в Министерстве юстиции Украины.

Как делится имущество между наследниками

Если в завещании не предусмотрено иное, все наследники получают равные доли в наследственном имуществе. Каждый имеет право требовать выделения своей доли в натуре — то есть конкретного имущества, а не просто части от общей стоимости.

Во время такого раздела применяются правила общей долевой собственности. Наследники могут договориться об изменении размера своих долей:

если речь идет о движимом имуществе — устно;

если о недвижимости или транспорте — только письменно, с нотариальным удостоверением.

Также стороны могут заключить договор о разделе наследственного имущества до получения свидетельства о праве на наследство. После этого нотариус выдает документы уже с учетом договоренностей между наследниками.

Кто имеет преимущественное право на выдел наследственного имущества в натуре

Те, кто проживал с наследодателем одной семьей не менее года до его смерти, имеют преимущественное право на получение предметов домашнего обихода. Суд при этом учитывает продолжительность проживания, пользования имуществом и другие обстоятельства.

Если наследники вместе с наследодателем владели определенным имуществом, они имеют первоочередное право получить именно это имущество в натуре — если это не нарушает права других потомков.

Когда договориться не удается, вопрос решается в суде. Если имущество технически нельзя поделить, оно может перейти одному наследнику, а остальные получат денежную компенсацию.

Суд может принять решение о разделе даже с отклонением от равных долей, если это единственный возможный вариант. В таком случае доли корректируются, а наследник с меньшей долей получает компенсацию.

Когда происходит перераспределение наследства

Если по истечении срока принятия наследства, его фактически принимают другие наследники, происходит новый раздел имущества. Они могут требовать передачи части сохраненного имущества или компенсацию.

Если имущество уже перешло в собственность общины, но не было продано, наследник может требовать его возврата. Если же община его продала, он имеет право на денежную компенсацию.

Стоит помнить, что отказ от наследства в пользу других наследников возможен только в течение срока для его принятия. После его завершения увеличить свою долю из-за отказа других уже нельзя.

Таким образом, украинское законодательство предусматривает равенство наследников, но в то же время позволяет им договариваться о разделе имущества по взаимному согласию. Если же согласия нет, окончательное решение принимает суд, с учетом прав и интересов всех сторон.

Ранее мы писали, чтобы получить наследство, наследник должен в течение шести месяцев после смерти родственника обратиться к нотариусу и подать заявление о принятии или отказе от имущества.

Также мы рассказывали, что завещание фиксирует волю человека относительно распределения его имущества после смерти. Если же документ заключен с нарушениями, под давлением или без осознания содержания, его можно обжаловать в суде и признать недействительным.