Оформление наследства в Украине — как получить имущество, находясь за границей

Многие украинцы находятся за границей, но обеспечены имущественными правами на родине. Наследство в 2025 году просто оформить, даже если нет возможности лично наведаться к нотариусу в Украине.

Об этом рассказали в Министерстве юстиции Украины.

Как оформить право на наследство за границей

Проживание в другом государстве не является преградой для оформления наследства в Украине. Необходимо выбрать один из двух доступных вариантов: обратиться в консульское учреждение или к иностранному нотариусу.

Первый способ — лучший, поскольку консульство может совершать нотариальные действия и удостоверять подпись на украинском языке без необходимости перевода и апостиля. Тогда как заявление, составленное нотариусом, будет на иностранном языке. Такой документ требует легализации для использования в Украине.

В целом алгоритм действий такой:

подать заявление о принятии наследства за рубежом;

отправить заявление украинскому нотариусу по почте или передать через доверенное лицо;

поручить сбор необходимых документов и получение свидетельства о праве на наследство представителю в Украине по доверенности.

Важно вовремя заняться принятием наследства, поскольку закон позволяет подачу заявления только в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя.

Какие документы нужно собрать

После заведения нотариусом наследственного дела надо предоставить ему полный пакет документов. Он включает свидетельство о смерти владельца имущества, подтверждение родственных связей или завещание с отметкой о его регистрации в Наследственном реестре, справку о последнем месте жительства наследодателя, копию паспорта и идентификационного кода и пр.

Бывают случаи, когда человек, находясь за границей, теряет документы для оформления наследства. Выход из сложной ситуации есть: можно получить дубликаты, отправив соответствующий запрос в Украине через представителя по доверенности, или обратиться в суд для установления факта родственных связей.

Напомним, если завещание не определяет иное, наследники делят имущество поровну и могут договориться об изменении долей. Те, кто жил с умершим, имеют преимущественное право на предметы быта или общее имущество.

Также мы писали, что завещание можно признать недействительным, если оно составлено с нарушениями или под давлением. Ничтожное завещание не требует решения суда, а оспариваемое отменяется только по решению суда.