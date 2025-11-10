Наследство в Украине — когда лучше выйти из очереди претендентов на имущество

Человек подписывает документ. Фото: Pixabay

Некоторые люди считают, что получение наследства — это только имущество, деньги и ценности. Но на самом деле вместе с наследством можно получить и долги человека.

О том, когда украинцам лучше воздержаться от принятия наследства, говорится в статье 1218 Гражданского кодекса Украины.

По украинскому законодательству, наследники получают не только активы: дома, квартиры, автомобили, деньги на счетах, но и пассивы — кредиты и другие долги. Поэтому перед принятием наследства стоит:

сравнить сумму долгов со стоимостью имущества;

составить список всех активов, которые могут перейти по наследству;

выяснить все долги наследодателя — их размер, сроки выплаты и кредиторов.

Эту информацию можно получить через нотариуса, банки, кредитные учреждения или коллекторские компании.

Можно ли избежать долгов при оформлении наследства

Если наследство уже принято, избежать долгов нельзя. Закон предусматривает, что вместе с имуществом наследник приобретает и все финансовые обязательства умершего. Важно также понимать, что:

Наследство принимают целиком, частично получить его невозможно. Ответственность за долги ограничивается только стоимостью полученного имущества. Срок для принятия или отказа от наследства — 6 месяцев после смерти наследодателя. Отказ от наследства не снимает с вас ответственности за долги, если вы были поручителем.

Итак, прежде чем принимать наследство, стоит тщательно оценить финансовые риски и взвесить последствия, чтобы избежать нежелательных долговых обязательств.

