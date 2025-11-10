Видео
Главная Экономика Риски принятия наследства — когда лучше отказаться от имущества

Риски принятия наследства — когда лучше отказаться от имущества

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 17:50
обновлено: 17:15
Наследство в Украине — когда лучше выйти из очереди претендентов на имущество
Человек подписывает документ. Фото: Pixabay

Некоторые люди считают, что получение наследства — это только имущество, деньги и ценности. Но на самом деле вместе с наследством можно получить и долги человека.

О том, когда украинцам лучше воздержаться от принятия наследства, говорится в статье 1218 Гражданского кодекса Украины.

Читайте также:

Что следует сделать украинцам перед оформлением наследства

По украинскому законодательству, наследники получают не только активы: дома, квартиры, автомобили, деньги на счетах, но и пассивы — кредиты и другие долги. Поэтому перед принятием наследства стоит:

  • сравнить сумму долгов со стоимостью имущества;
  • составить список всех активов, которые могут перейти по наследству;
  • выяснить все долги наследодателя — их размер, сроки выплаты и кредиторов.

Эту информацию можно получить через нотариуса, банки, кредитные учреждения или коллекторские компании.

Можно ли избежать долгов при оформлении наследства

Если наследство уже принято, избежать долгов нельзя. Закон предусматривает, что вместе с имуществом наследник приобретает и все финансовые обязательства умершего. Важно также понимать, что:

  1. Наследство принимают целиком, частично получить его невозможно.
  2. Ответственность за долги ограничивается только стоимостью полученного имущества.
  3. Срок для принятия или отказа от наследства — 6 месяцев после смерти наследодателя.
  4. Отказ от наследства не снимает с вас ответственности за долги, если вы были поручителем.

Итак, прежде чем принимать наследство, стоит тщательно оценить финансовые риски и взвесить последствия, чтобы избежать нежелательных долговых обязательств.

Ранее мы писали, что рано или поздно каждый человек задумывается, что делать со своим имуществом, в частности с жильем. Можно составить завещание, оформить наследство по закону, подарить квартиру, заключить договор пожизненного содержания или наследственный договор.

Также мы рассказывали, что в Украине имущество, нажитое во время брака, принадлежит обоим из пары, даже если один из супругов не имел дохода из-за учебы, ухода за детьми или ведения хозяйства. Однако существуют и определенные исключения из этого правила.

закон долги наследство имущество завещание
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
