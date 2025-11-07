Личное имущество в браке — 8 вещей, которые не делятся при разводе

Женщина оставляет кольцо на столе. Фото: Pexels

В Украине имущество, приобретенное во время брака, принадлежит обоим — независимо от того, кто именно зарабатывал на него деньги. Если один из супругов не имел дохода по уважительным причинам — например, учился, ухаживал за детьми или вел домашнее хозяйство — это не влияет на его право собственности. При этом есть и определенные исключения.

О том, какое имущество принадлежит исключительно одному из супругов, объяснили в Министерстве юстиции Украины.

Реклама

Читайте также:

Какое имущество считается личной собственностью одного из супругов

Не все имущество, появившееся в браке, является общим. 7 глава Семейного кодекса Украины четко определяет, какое имущество принадлежит только одному из супругов:

Жилье, приватизированное одним из супругов. Имущество, полученное в наследство или подаренное во время брака. Страховые выплаты по договорам страхования жизни или здоровья. Вещи, купленные за личные средства, которые принадлежали одному из супругов до брака. Земельный участок, полученный в рамках бесплатной приватизации или приватизированный лично. Компенсации за повреждение или утрату личного имущества, а также возмещение морального вреда. Премии и награды за личные достижения. Если второй из супругов помогал их получить (например, ухаживал за детьми), суд может определить ему долю. Вещи индивидуального пользования — одежда, обувь, украшения, косметика и т. п., даже если их купили за общие деньги. Исключение — вещи, используемые для профессиональной деятельности (например, инструменты, медицинское оборудование или компьютерная техника) — они считаются общей собственностью.

Кроме того, суд может признать личным имуществом то, что было приобретено во время отдельного проживания, если фактически брачные отношения уже прекратились.

Если для покупки определенной вещи использовались и общие, и личные средства, то часть, оплаченная из личных денег, считается частной собственностью. Доходы от личного имущества (например, дивиденды или прибыль) также принадлежат тому, кому принадлежит сама вещь.

Когда нужно заключать брачный договор

Супруги или молодожены могут заключить брачный договор и самостоятельно определить, как будет делиться имущество. В нем можно установить, что определенное имущество будет только личным или определить другой порядок владения.

Владелец личного имущества имеет право сам решать, как им пользоваться. Но при этом он должен учитывать интересы семьи — прежде всего детей и других членов семьи, которые имеют законное право пользования этим имуществом.

Ранее мы писали, что в наше время все больше пар выбирают совместное проживание без официальной регистрации брака. Согласно законодательству, все имущество, приобретенное во время такого сожительства, может признаваться общей собственностью.

Также мы рассказывали, что в Украине станет доступной услуга расторжения брака в онлайн-режиме. Кабинет Министров принял постановление о запуске экспериментального сервиса под названием "е-Розлучення".