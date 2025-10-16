Развод онлайн — как будет работать новая услуга в Дії и кто сможет ею воспользоваться

Мужчина снимает кольцо. Фото: Freepik

Вскоре в Украине появится возможность оформить развод полностью онлайн. Кабинет Министров утвердил постановление о запуске экспериментального проекта — сервиса "е-Розлучення".

О том, как будет работать новая функция и кто сможет ею воспользоваться, объяснили в Министерстве юстиции Украины.

Реклама

Читайте также:

Кто сможет воспользоваться новой цифровой услугой

Сервис "е-Розлучення" создали Министерство юстиции и Министерство цифровой трансформации при поддержке правительства Швейцарии в рамках программы EGAP, которую реализует Фонд "Восточная Европа".

В Минюсте пояснили, что воспользоваться новым сервисом смогут пары, которые разводятся по взаимному согласию и не имеют общих несовершеннолетних детей. Наличие имущественных споров при этом не станет препятствием.

Как и раньше, процедура будет проходить согласно Семейному кодексу Украины. После подачи заявления необходимо будет дождаться одного месяца, в течение которого супруги могут его отозвать.

Сейчас процедура развода в Украине часто затруднена, ведь требует личного присутствия обеих сторон. Это создает трудности для тех, кто:

живет за границей;

имеет ограниченные возможности.

Новый сервис должен сделать процесс проще, безопаснее и доступнее дистанционно.

Как будет работать развод онлайн

Подать заявление можно будет через портал "Дія" или мобильное приложение. При оформлении система автоматически будет проверять данные через государственные реестры, а согласие каждого из супругов будут подтверждать с помощью "Дія.Підпису".

Развод будет происходить онлайн — в формате видеоконференции с работником ГРАГС. После завершения процедуры свидетельство о расторжении брака поступит по почте на указанный адрес.

Также отмечается, что сервис "е-Розлучення" будет работать круглосуточно, без выходных, и будет доступен для граждан Украины из любой точки мира.

Ранее мы писали, что в современном обществе все больше людей выбирают совместное проживание без официальной регистрации брака. Согласно законодательству, имущество, приобретенное во время таких отношений, может признаваться общей собственностью обоих партнеров.

Также мы рассказывали, что процесс расторжения отношений часто является непростым и сопровождается сильным эмоциональным напряжением. При разводе обычно возникает вопрос раздела общего имущества, приобретенного в браке. Кроме того, нередко случаются ситуации, когда один из партнеров оформлял кредит на нужды семьи, что приводит к спорам по его погашению.