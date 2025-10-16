Розлучення онлайн — як працюватиме нова послуга в Дії та хто зможе нею скористатись

Чоловік знімає каблучку. Фото: Freepik

Невдовзі в Україні з’явиться можливість оформити розлучення повністю онлайн. Кабінет Міністрів затвердив постанову про запуск експериментального проєкту — сервісу "е-Розлучення".

Про те, як працюватиме нова функція та хто зможе нею скористатись, пояснили в Міністерстві юстиції України.

Хто зможе скористатись новою цифровою послугою

Сервіс "е-Розлучення" створили Міністерство юстиції та Міністерство цифрової трансформації за підтримки уряду Швейцарії в межах програми EGAP, яку реалізує Фонд "Східна Європа".

У Мін’юсті пояснили, що скористатися новим сервісом зможуть пари, які розлучаються за взаємною згодою і не мають спільних неповнолітніх дітей. Наявність майнових суперечок при цьому не стане перешкодою.

Як і раніше, процедура проходитиме згідно із Сімейним кодексом України. Після подання заяви необхідно буде дочекатися одного місяця, протягом якого подружжя може її відкликати.

Нині процедура розлучення в Україні часто ускладнена, адже вимагає особистої присутності обох сторін. Це створює труднощі для тих, хто:

живе за кордоном;

має обмежені можливості.

Новий сервіс має зробити процес простішим, безпечнішим і доступним дистанційно.

Як працюватиме розлучення онлайн

Подати заяву можна буде через портал "Дія" або мобільний застосунок. Під час оформлення система автоматично перевірятиме дані через державні реєстри, а згоду кожного з подружжя підтверджуватимуть за допомогою "Дія.Підпису".

Розлучення відбуватиметься онлайн — у форматі відеоконференції з працівником ДРАЦС. Після завершення процедури свідоцтво про розірвання шлюбу надійде поштою на зазначену адресу.

Також зазначається, що сервіс "е-Розлучення" працюватиме цілодобово, без вихідних, і буде доступним для громадян України з будь-якої точки світу.

