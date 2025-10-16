Відео
Головна Економіка Розлучення онлайн — хто зможе скористатись новою послугою в Дії

Розлучення онлайн — хто зможе скористатись новою послугою в Дії

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 07:15
Розлучення онлайн — як працюватиме нова послуга в Дії та хто зможе нею скористатись
Чоловік знімає каблучку. Фото: Freepik

Невдовзі в Україні з’явиться можливість оформити розлучення повністю онлайн. Кабінет Міністрів затвердив постанову про запуск експериментального проєкту — сервісу "е-Розлучення". 

Про те, як працюватиме нова функція та хто зможе нею скористатись, пояснили в Міністерстві юстиції України.

Читайте також:

Хто зможе скористатись новою цифровою послугою

Сервіс "е-Розлучення" створили Міністерство юстиції та Міністерство цифрової трансформації за підтримки уряду Швейцарії в межах програми EGAP, яку реалізує Фонд "Східна Європа".

У Мін’юсті пояснили, що скористатися новим сервісом зможуть пари, які розлучаються за взаємною згодою і не мають спільних неповнолітніх дітей. Наявність майнових суперечок при цьому не стане перешкодою. 

Як і раніше, процедура проходитиме згідно із Сімейним кодексом України. Після подання заяви необхідно буде дочекатися одного місяця, протягом якого подружжя може її відкликати.

Нині процедура розлучення в Україні часто ускладнена, адже вимагає особистої присутності обох сторін. Це створює труднощі для тих, хто:

  • живе за кордоном;
  • має обмежені можливості.

Новий сервіс має зробити процес простішим, безпечнішим і доступним дистанційно.

Як працюватиме розлучення онлайн

Подати заяву можна буде через портал "Дія" або мобільний застосунок. Під час оформлення система автоматично перевірятиме дані через державні реєстри, а згоду кожного з подружжя підтверджуватимуть за допомогою "Дія.Підпису".

Розлучення відбуватиметься онлайн — у форматі відеоконференції з працівником ДРАЦС. Після завершення процедури свідоцтво про розірвання шлюбу надійде поштою на зазначену адресу.

Також зазначається, що сервіс "е-Розлучення" працюватиме цілодобово, без вихідних, і буде доступним для громадян України з будь-якої точки світу.

Раніше ми писали, що у сучасному суспільстві дедалі більше людей обирають спільне проживання без офіційної реєстрації шлюбу. Відповідно до законодавства, майно, набуте під час таких відносин, може визнаватися спільною власністю обох партнерів.

Також ми розповідали, що процес розірвання стосунків часто є непростим і супроводжується сильним емоційним напруженням. Під час розлучення зазвичай постає питання поділу спільного майна, набутого в шлюбі. Крім того, нерідко трапляються ситуації, коли один із партнерів оформлював кредит на потреби сім’ї, що призводить до суперечок щодо його погашення.

шлюб розлучення Дія послуги майно
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
