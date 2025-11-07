Відео
Майно подружжя — які 8 речей не доведеться ділити при розлученні

Майно подружжя — які 8 речей не доведеться ділити при розлученні

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 16:10
Оновлено: 07:32
Особисте майно в шлюбі — 8 речей, які не діляться при розлученні
Жінка залишає каблучку на столі. Фото: Pexels

В Україні майно, набуте під час шлюбу, належить обом — незалежно від того, хто саме заробляв на нього гроші. Якщо один із подружжя не мав доходу з поважних причин — наприклад, навчався, доглядав за дітьми або вів домашнє господарство — це не впливає на його право власності. При цьому є й певні виключення.

Про те, яке майно належить виключно одному із подружжя, пояснили в Міністерстві юстиції України.

Яке майно вважається особистою власністю одного з подружжя

Не все майно, що з’явилося у шлюбі, є спільним. 7 глава Сімейного кодексу України чітко визначає, яке майно належить лише одному з подружжя:

  1. Житло, приватизоване одним із подружжя.
  2. Майно, отримане у спадок або подароване під час шлюбу.
  3. Страхові виплати за договорами страхування життя або здоров’я.
  4. Речі, куплені за особисті кошти, які належали одному з подружжя до шлюбу.
  5. Земельна ділянка, отримана в межах безоплатної приватизації або приватизована особисто.
  6. Компенсації за пошкодження або втрату особистого майна, а також відшкодування моральної шкоди.
  7. Премії та нагороди за особисті досягнення. Якщо другий із подружжя допомагав їх отримати (наприклад, доглядав за дітьми), суд може визначити йому частку.
  8. Речі індивідуального користування — одяг, взуття, прикраси, косметика тощо, навіть якщо їх купили за спільні гроші. Виняток — речі, що використовуються для професійної діяльності (наприклад, інструменти, медичне обладнання чи комп’ютерна техніка) — вони вважаються спільною власністю.

Крім того, суд може визнати особистим майном те, що було придбано під час окремого проживання, якщо фактично шлюбні стосунки вже припинилися.

Якщо для покупки певної речі використовувалися і спільні, і особисті кошти, то частина, оплачена з особистих грошей, вважається приватною власністю. Доходи від особистого майна (наприклад, дивіденди або прибуток) також належать тому, кому належить сама річ.

Коли потрібно укладати шлюбний договір

Подружжя або наречені можуть укласти шлюбний договір і самостійно визначити, як ділитиметься майно. У ньому можна встановити, що певне майно буде лише особистим або визначити інший порядок володіння.

Власник особистого майна має право сам вирішувати, як ним користуватися. Але при цьому він повинен враховувати інтереси сім’ї — насамперед дітей та інших членів родини, які мають законне право користування цим майном.

Раніше ми писали, що у наш час дедалі більше пар обирають спільне проживання без офіційної реєстрації шлюбу. Відповідно до законодавства, усе майно, набуте під час такого співжиття, може визнаватися спільною власністю.

Також ми розповідали, що в Україні стане доступною послуга розірвання шлюбу в онлайн-режимі. Кабінет Міністрів ухвалив постанову про запуск експериментального сервісу під назвою "е-Розлучення".

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
