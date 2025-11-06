Поза межами спадщини — що українці не зможуть заповісти дітям

Люди вивчають документ. Фото: Pexels

Багато людей не знає, що разом зі спадщиною можна отримати не лише майно, а й борги померлого родича. Тому перед тим, як приймати спадщину, юристи радять уважно перевірити всі обставини, щоб не залишитися лише з фінансовими зобов’язаннями.

Про те, що українці не можуть заповісти своїм дітям, зазначається в Цивільному кодексі України.

Реклама

Читайте також:

Що не входить до складу спадщини

Згідно зі статтею 1219 Цивільного кодексу України, не всі права та обов’язки померлого переходять у спадок. Частина з них тісно пов’язана з особистістю людини та не може бути передана іншим. Зокрема, не можна успадкувати:

Членство у громадських або професійних організаціях, а також участь у товариствах. Особисті немайнові права — честь, гідність, право на приватність, особисту недоторканність тощо. Компенсацію за шкоду здоров’ю, отриману через травму чи каліцтво, адже такі виплати є суто особистими. Права та обов’язки як кредитора чи боржника, які припиняються зі смертю особи (стаття 608 Цивільного кодексу). Право на аліменти, пенсію, соціальні виплати чи допомогу, що надавалися людині для її особистого забезпечення.

Що ще не можна передавати у спадок

За словами керуючого партнера Адвокатського об'єднання VIDAR Станіслава Бориса, в Україні можна успадкувати майже все, що належить людині на законних підставах — нерухомість, транспорт, коштовності чи особисті речі. Втім, є й обмеження.

"Якщо раптом у дідуся в гаражі стоїть з часів другої світової війни не оформлена належним чином німецька гаубиця — то він не зможе її оформити як спадок, бо це заборонено", — наголошує юрист.

Тож, перш ніж приймати спадщину, варто переконатися, що майно дійсно належало спадкодавцю законно, а також перевірити, чи не залишив він після себе непогашені борги.

Раніше ми писали, що іноді виникає необхідність змінити власника житла — наприклад, оформити квартиру на дружину чи іншого члена сім’ї. Щоб зробити це без помилок, важливо розуміти основні правила та послідовність дій.

Також ми розповідали, що рано чи пізно кожна людина замислюється над тим, як розпорядитися своїм майном, зокрема нерухомістю. Існує кілька способів це зробити: можна оформити заповіт, передати майно у спадщину за законом, подарувати квартиру, укласти договір довічного утримання або скористатися спадковим договором.