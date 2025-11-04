Скільки коштує "переписати" квартиру на дружину та як це зробити у 2025 році

Чоловік передає ключі дівчині. Фото: Pexels

Іноді виникає потреба змінити власника нерухомості — наприклад, переоформити квартиру на дружину чи іншого родича. Щоб зробити це правильно, варто знати основні вимоги та порядок дій.

Про те, як переоформити квартиру на дружину та скільки це коштує у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Як переоформити квартиру на дружину у 2025 році

Найпростіше і законно передати квартиру дружині можна через договір дарування (дарчу). Цей варіант особливо вигідний для близьких родичів — у такому разі не потрібно сплачувати податок на доходи фізичних осіб і податок на подароване майно.

За Цивільним кодексом України (ст. 717), договір дарування — це угода, за якою одна особа безоплатно передає іншій майно у власність. Якщо мова йде про нерухомість, договір обов’язково має бути письмовим і посвідченим нотаріусом (ст. 182 ЦКУ). Звернутися можна як до державного, так і до приватного нотаріуса.

Які документи потрібні для переоформлення

Для оформлення дарчої необхідна присутність обох сторін — дарувальника і того, хто приймає дарунок. До нотаріуса потрібно взяти:

паспорти обох сторін;

податкові номери (РНОКПП);

документ, що підтверджує родинні стосунки (наприклад, свідоцтво про шлюб);

оригінали документів на квартиру (правовстановлювальні документи, техпаспорт).

Якщо квартира перебуває у спільній власності подружжя, необхідна нотаріально завірена згода другого з подружжя — навіть після розлучення.

Перелік документів може трохи відрізнятися залежно від ситуації, тому перед оформленням варто проконсультуватися у нотаріуса.

Після підписання дарчої нотаріус передає документи державному реєстратору, який вносить зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. У результаті дружина стає новою власницею або співвласницею житла.

Скільки коштує передати дружині квартиру у 2025 році

Для близьких родичів (чоловік, дружина, діти, батьки, брати, сестри, бабусі, дідусі) податки при даруванні не сплачуються. Загальні витрати зазвичай становлять до 10 000 грн, без урахування державного мита. Приблизні витрати у 2025 році будуть такими:

оцінка нерухомості — від 1 000 грн;

держмито — 1% від вартості квартири;

реєстрація договору — близько 2 500 грн;

складання дарчої — від 4 500 грн (залежно від нотаріуса).

Деякі нотаріуси можуть попросити надати звіт про оцінку майна навіть при даруванні між родичами, тож краще уточнити це заздалегідь.

