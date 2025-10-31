Дарча на майно — через які помилки українці можуть залишитися ні з чим

Жінка похилого віку підписує документ. Фото: Pexels

Дарування майна — досить поширена юридична практика, особливо серед родичів. Часто люди вирішують подарувати квартиру, будинок або земельну ділянку своїм дітям, онукам чи іншим близьким. Проте іноді трапляються ситуації, коли дарувальник змінює своє рішення або стикається з неприємними наслідками, яких не очікував.

Які помилки при оформленні дарчої найчастіше допускають українці

Договір дарування — це угода між двома людьми, де одна сторона (дарувальник) передає або обіцяє передати у майбутньому іншій стороні (обдарованому) певне майно. Це визначено у статті 717 Цивільного кодексу України.

Головне правило такого договору — він завжди безоплатний. Тобто той, хто дарує, не може вимагати від людини, яка отримує подарунок, нічого натомість.

У коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн керуючий партнер адвокатського об’єднання VIDAR Станіслав Борис поділився, що одна з найтиповіших помилок українців — це укладення договору дарування замість договору довічного утримання.

Таке трапляється, коли власник майна сподівається, що після передачі нерухомості йому забезпечать догляд, допомогу або утримання до кінця життя.

"Дарувальник може в суді доводити, що його обманули, що він сподівався, в обмін на дарчу, отримати довічне утримання. Однак особа, якій подарували майно, не зобов'язана це робити, якщо немає відповідних юридично завірених документів", — пояснює юрист.

Інша дуже поширена помилка — бажання уникнути сплати податків. Іноді сторони, щоб не платити обов’язкові збори при купівлі-продажу, оформлюють угоду як дарування. Так часто роблять навіть близькі родичі. Але така "економія" може мати серйозні наслідки.

"Під час купівлі-продажу майна, покупець юридично зобов'язується передати кошти, а продавець — їх отримати. А укладення договору дарування не передбачає передачі коштів", — підкреслює Станіслав Борис.

Тому, якщо дарувальник згодом заявить, що насправді це була купівля-продаж, а не подарунок, суд може визнати угоду фіктивною. Якщо ж буде доведено, що сторони намагалися обійти податкові вимоги, така ситуація може розцінюватися як шахрайство. У цьому випадку обидві сторони можуть мати серйозні юридичні наслідки.

Коли можна скасувати дарування

Відкликати або скасувати дарування можливо лише тоді, коли договір уже складено, але ще не підписано, тобто фактичної передачі майна не відбулося. У такій ситуації дарувальник має право передумати й не укладати угоду.

Але якщо документ уже підписаний, а майно переоформлене на нового власника, повернути його назад буде практично неможливо.

