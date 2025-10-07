Дарча на майно — як оформити та скільки це коштує в жовтні 2025

Чоловік підписує документ. Фото: Pexels

Передача права власності на майно може відбуватися кількома способами — через купівлю-продаж, спадкування або дарування. Останній варіант найчастіше обирають родичі, коли, наприклад, батьки хочуть подарувати квартиру своїй дитині. Проте навіть у цьому випадку процедура передбачає певні витрати.

Про те, як укладається дарча та скільки це коштує у жовтні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Як оформити дарчу в Україні

Згідно зі ст. 717 Цивільного кодексу України, дарування — це безоплатна передача майна від однієї особи іншій. Подарувати можна лише майно, яке офіційно перебуває у власності людини. Майно, що перебуває в оренді, не підлягає даруванню.

Для укладення договору дарування потрібні такі документи:

звіт про оцінку нерухомості;

довідка про зареєстрованих осіб у квартирі;

паспорти та ідентифікаційні коди обох сторін;

документи, що підтверджують право власності;

згода другого з подружжя (якщо житло спільне);

дозвіл органів опіки (якщо серед власників або зареєстрованих є неповнолітні).

Договір підписується у нотаріуса, який перевіряє документи й вносить зміни до Державного реєстру. Після цього новий власник офіційно набуває права на нерухомість.

Скільки коштує оформити дарчу у 2025 році

Якщо майно передається у подарунок близькому родичу: дитині, батькам, чоловіку, дружині, брату, сестрі, онукам чи бабусі з дідусем — сплачувати податки не потрібно.

У такому випадку загальні витрати зазвичай не перевищують 10 000 гривень (без урахування держмита). До них входять:

оцінка нерухомості — від 1 000 грн;

держмито — 1% від вартості майна;

реєстрація договору — близько 2 500 грн;

складання дарчої — від 4 500 грн (залежно від нотаріуса).

Деякі нотаріуси можуть вимагати звіт про оцінку навіть при даруванні близькому родичу, тому краще уточнити це заздалегідь.

Якщо майно передається не близькому родичу, отримувач має сплатити 5% податку і 5% військового збору від вартості майна. У цьому випадку обов’язкова також експертна оцінка житла, яка коштує від 1 000 гривень.

Коли дарча оформлюється між українцем і нерезидентом (у будь-якому напрямку), родинні зв’язки не враховуються. У таких угодах обдарований сплачує 18% податку та 5% військового збору.

Раніше ми писали, що в Україні дедалі частіше укладають договори довічного утримання, що дозволяють самотнім, переважно людям похилого віку, отримати догляд і матеріальну підтримку в обмін на своє майно.

Також ми розповідали, що до спадщини може входити майно, яке потребує постійного нагляду чи дій для збереження — житло, підприємства, земельні ділянки, цінні папери, худоба тощо. В такому разі можуть призначити управителя спадщини.