Зеленский сделал заявление о повышении цен на газ — обращение
Главная Экономика Дарственная на имущество — сколько нужно заплатить при оформлении

Дарственная на имущество — сколько нужно заплатить при оформлении

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 19:10
Дарственная на имущество — как оформить и сколько это стоит в октябре 2025
Мужчина подписывает документ. Фото: Pexels

Передача права собственности на имущество может происходить несколькими способами — через куплю-продажу, наследование или дарение. Последний вариант чаще всего выбирают родственники, когда, например, родители хотят подарить квартиру своему ребенку. Однако даже в этом случае процедура предусматривает определенные расходы.

О том, как заключается дарственная и сколько это стоит в октябре 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Как оформить дарственную в Украине

Согласно ст. 717 Гражданского кодекса Украины, дарение — это безвозмездная передача имущества от одного лица другому. Подарить можно только имущество, которое официально находится в собственности человека. Имущество, находящееся в аренде, не подлежит дарению.

Для заключения договора дарения нужны следующие документы:

  • отчет об оценке недвижимости;
  • справка о зарегистрированных лицах в квартире;
  • паспорта и идентификационные коды обеих сторон;
  • документы, подтверждающие право собственности;
  • согласие второго супруга (если жилье совместное);
  • разрешение органов опеки (если среди владельцев или зарегистрированных есть несовершеннолетние).

Договор подписывается у нотариуса, который проверяет документы и вносит изменения в Государственный реестр. После этого новый владелец официально приобретает права на недвижимость.

Сколько стоит оформить дарственную в 2025 году

Если имущество передается в подарок близкому родственнику: ребенку, родителям, мужу, жене, брату, сестре, внукам или бабушке с дедушкой — платить налоги не нужно.
В таком случае общие расходы обычно не превышают 10 000 гривен (без учета госпошлины). В них входят:

  • оценка недвижимости — от 1 000 грн;
  • госпошлина — 1% от стоимости имущества;
  • регистрация договора — около 2 500 грн;
  • составление дарственной — от 4 500 грн (в зависимости от нотариуса).

Некоторые нотариусы могут потребовать отчет об оценке даже при дарении близкому родственнику, поэтому лучше уточнить это заранее.

Если имущество передается не близкому родственнику, получатель должен уплатить 5% налога и 5% военного сбора от стоимости имущества. В этом случае обязательна также экспертная оценка жилья, которая стоит от 1 000 гривен.

Когда дарственная оформляется между украинцем и нерезидентом (в любом направлении), родственные связи не учитываются. В таких сделках одаренный платит 18% налога и 5% военного сбора.

Ранее мы писали, что в Украине всё чаще заключают договоры пожизненного содержания, позволяющие одиноким, преимущественно пожилым людям, получить уход и материальную поддержку в обмен на своё имущество.

Также мы рассказывали, что в наследство может входить имущество, которое требует постоянного присмотра или действий для сохранения — жилье, предприятия, земельные участки, ценные бумаги, скот и тому подобное. В таком случае могут назначить управляющего наследством.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
