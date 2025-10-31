Дарственная на имущество — из-за каких ошибок украинцы могут остаться ни с чем

Пожилая женщина подписывает документ. Фото: Pexels

Дарение имущества — довольно распространенная юридическая практика, особенно среди родственников. Часто люди решают подарить квартиру, дом или земельный участок своим детям, внукам или другим близким. Однако иногда случаются ситуации, когда даритель меняет свое решение или сталкивается с неприятными последствиями, которых не ожидал.

О том, каких ошибок следует избегать украинцам при оформлении дарственной и можно ли отменить передачу имущества, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какие ошибки при оформлении дарственной чаще всего допускают украинцы

Договор дарения — это соглашение между двумя людьми, где одна сторона (даритель) передает или обещает передать в будущем другой стороне (одаренному) определенное имущество. Это определено в статье 717 Гражданского кодекса Украины.

Главное правило такого договора — он всегда безвозмездный. То есть тот, кто дарит, не может требовать от человека, который получает подарок, ничего взамен.

В комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн управляющий партнер адвокатского объединения VIDAR Станислав Борис поделился, что одна из самых типичных ошибок украинцев — это заключение договора дарения вместо договора пожизненного содержания.

Такое случается, когда владелец имущества надеется, что после передачи недвижимости ему обеспечат уход, помощь или содержание до конца жизни.

"Даритель может в суде доказывать, что его обманули, что он надеялся, в обмен на дарственную, получить пожизненное содержание. Однако лицо, которому подарили имущество, не обязано это делать, если нет соответствующих юридически заверенных документов", — объясняет юрист.

Другая очень распространенная ошибка — желание избежать уплаты налогов. Иногда стороны, чтобы не платить обязательные сборы при купле-продаже, оформляют сделку как дарение. Так часто делают даже близкие родственники. Но такая "экономия" может иметь серьезные последствия.

"При купле-продаже имущества, покупатель юридически обязуется передать средства, а продавец — их получить. А заключение договора дарения не предусматривает передачи средств", — подчеркивает Станислав Борис.

Поэтому, если даритель впоследствии заявит, что на самом деле это была купля-продажа, а не подарок, суд может признать сделку фиктивной. Если же будет доказано, что стороны пытались обойти налоговые требования, такая ситуация может расцениваться как мошенничество. В этом случае обе стороны могут иметь серьезные юридические последствия.

Когда можно отменить дарение

Отозвать или отменить дарение возможно лишь тогда, когда договор уже составлен, но еще не подписан, то есть фактической передачи имущества не произошло. В такой ситуации даритель имеет право передумать и не заключать соглашение.

Но если документ уже подписан, а имущество переоформлено на нового владельца, вернуть его обратно будет практически невозможно.

