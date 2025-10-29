Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Дарственная на имущество — как аннулировать договор в 2025 году

Дарственная на имущество — как аннулировать договор в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 12:12
обновлено: 12:03
Отмена дарственной — можно ли вернуть свое имущество и как это сделать
Люди общаются с юристом. Фото: Pexels

Договор дарения, или дарственная, — это документ, который подтверждает добровольную передачу имущества от одного человека другому без всякой оплаты. Чаще всего такое соглашение заключают между родственниками — например, когда родители дарят жилье детям. Но бывают ситуации, когда даритель меняет свое решение.

О том, в каких случаях договор дарения можно отменить и что для этого нужно, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Как оформить дарственную и какие документы для этого нужны

По закону (статья 717 Гражданского кодекса Украины), дарение — это безвозмездная передача собственности. Дарить можно только то, что официально принадлежит дарителю. Имущество в аренде или временном пользовании не подлежит дарению. Чтобы заключить дарственную, нужно подготовить:

  1. Паспорта и коды обеих сторон.
  2. Документы о праве собственности.
  3. Отчет о рыночной стоимости недвижимости.
  4. Справку о зарегистрированных жильцах.
  5. Письменное согласие второго супруга (если жилье совместное).
  6. Разрешение органов опеки, если среди владельцев или зарегистрированных есть несовершеннолетние.

После проверки документов нотариус заверяет договор и вносит изменения в Государственный реестр. С этого момента новый владелец официально получает имущество.

Можно ли аннулировать дарственную

"Нужно четко понимать значение термина "аннулирование". На первый взгляд кажется, что это означает, что отменить дарение можно в любой момент. Однако это не так", — в разговоре с журналисткой Новини.LIVE Настей Рейн объяснил управляющий партнер адвокатского объединения VIDAR Станислав Борис.

Юрист отмечает, что дарственную можно признать недействительной или отменить через суд. Основные основания следующие:

  • Недееспособность дарителя

Если доказано, что при подписании дарственной, человек был недееспособным или ограниченно дееспособным, договор могут аннулировать. Это должно быть подтверждено медицинскими справками и решением суда.

Станислав Борис отмечает, что нотариус не имеет возможности определить психическое или физическое состояние человека — он может только убедиться, что тот действует по собственной воле. Проверка дееспособности осуществляется исключительно на основе медицинских документов и судебного решения.

  • Фиктивное нотариальное удостоверение

Еще одним основанием для отмены является ситуация, когда договор был заверен не настоящим нотариусом или лицом, которое не имело таких полномочий. В таком случае, после доказательства этого факта в суде, дарственную признают недействительной.

Таким образом, отменить договор дарения возможно, но лишь при наличии серьезных юридических оснований и доказательств.

Ранее мы писали, что в Украине нередко случается, что после смерти владельца родственники не могут оформить наследство на квартиру, поскольку жилье не было приватизировано.

Также мы рассказывали, что право собственности можно получить разными путями — покупкой, наследованием или дарением. Последний вариант чаще всего выбирают близкие родственники, когда, например, родители передают квартиру детям. Однако и такая процедура требует определенных затрат.

закон документы наследство имущество подарок
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации