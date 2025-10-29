Отмена дарственной — можно ли вернуть свое имущество и как это сделать

Люди общаются с юристом. Фото: Pexels

Договор дарения, или дарственная, — это документ, который подтверждает добровольную передачу имущества от одного человека другому без всякой оплаты. Чаще всего такое соглашение заключают между родственниками — например, когда родители дарят жилье детям. Но бывают ситуации, когда даритель меняет свое решение.

О том, в каких случаях договор дарения можно отменить и что для этого нужно, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Как оформить дарственную и какие документы для этого нужны

По закону (статья 717 Гражданского кодекса Украины), дарение — это безвозмездная передача собственности. Дарить можно только то, что официально принадлежит дарителю. Имущество в аренде или временном пользовании не подлежит дарению. Чтобы заключить дарственную, нужно подготовить:

Паспорта и коды обеих сторон. Документы о праве собственности. Отчет о рыночной стоимости недвижимости. Справку о зарегистрированных жильцах. Письменное согласие второго супруга (если жилье совместное). Разрешение органов опеки, если среди владельцев или зарегистрированных есть несовершеннолетние.

После проверки документов нотариус заверяет договор и вносит изменения в Государственный реестр. С этого момента новый владелец официально получает имущество.

Можно ли аннулировать дарственную

"Нужно четко понимать значение термина "аннулирование". На первый взгляд кажется, что это означает, что отменить дарение можно в любой момент. Однако это не так", — в разговоре с журналисткой Новини.LIVE Настей Рейн объяснил управляющий партнер адвокатского объединения VIDAR Станислав Борис.

Юрист отмечает, что дарственную можно признать недействительной или отменить через суд. Основные основания следующие:

Недееспособность дарителя

Если доказано, что при подписании дарственной, человек был недееспособным или ограниченно дееспособным, договор могут аннулировать. Это должно быть подтверждено медицинскими справками и решением суда.

Станислав Борис отмечает, что нотариус не имеет возможности определить психическое или физическое состояние человека — он может только убедиться, что тот действует по собственной воле. Проверка дееспособности осуществляется исключительно на основе медицинских документов и судебного решения.

Фиктивное нотариальное удостоверение

Еще одним основанием для отмены является ситуация, когда договор был заверен не настоящим нотариусом или лицом, которое не имело таких полномочий. В таком случае, после доказательства этого факта в суде, дарственную признают недействительной.

Таким образом, отменить договор дарения возможно, но лишь при наличии серьезных юридических оснований и доказательств.

Ранее мы писали, что в Украине нередко случается, что после смерти владельца родственники не могут оформить наследство на квартиру, поскольку жилье не было приватизировано.

Также мы рассказывали, что право собственности можно получить разными путями — покупкой, наследованием или дарением. Последний вариант чаще всего выбирают близкие родственники, когда, например, родители передают квартиру детям. Однако и такая процедура требует определенных затрат.