Скасування дарчої — чи можна повернути своє майно та як це зробити

Люди спілкуються з юристом.

Договір дарування, або дарча, — це документ, який підтверджує добровільну передачу майна від однієї людини іншій без жодної оплати. Найчастіше таку угоду укладають між родичами — наприклад, коли батьки дарують житло дітям. Але бувають ситуації, коли дарувальник змінює своє рішення.

Про те, у яких випадках договір дарування можна скасувати та що для цього потрібно, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

За законом (стаття 717 Цивільного кодексу України), дарування — це безоплатна передача власності. Дарувати можна лише те, що офіційно належить дарувальнику. Майно в оренді чи тимчасовому користуванні не підлягає даруванню. Щоб укласти дарчу, потрібно підготувати:

Паспорти та коди обох сторін. Документи про право власності. Звіт про ринкову вартість нерухомості. Довідку про зареєстрованих мешканців. Письмову згоду другого з подружжя (якщо житло спільне). Дозвіл органів опіки, якщо серед власників або зареєстрованих є неповнолітні.

Після перевірки документів нотаріус завіряє договір і вносить зміни до Державного реєстру. З цього моменту новий власник офіційно отримує майно.

Чи можна анулювати дарчу

"Потрібно чітко розуміти значення терміну "анулювання". На перший погляд видається, що це означає, що відмінити дарування можна у будь-який момент. Однак це не так", — у розмові з журналісткою Новини.LIVE Настею Рейн пояснив керуючий партнер адвокатського об’єднання VIDAR Станіслав Борис.

Юрист зазначає, що дарчу можна визнати недійсною або скасувати через суд. Основні підстави такі:

Недієздатність дарувальника

Якщо доведено, що під час підписання дарчої людина була недієздатною або обмежено дієздатною, договір можуть анулювати. Це має бути підтверджено медичними довідками та рішенням суду.

Станіслав Борис зазначає, що нотаріус не має можливості визначити психічний чи фізичний стан людини — він може лише переконатися, що та діє з власної волі. Перевірка дієздатності здійснюється виключно на основі медичних документів і судового рішення.

Фіктивне нотаріальне посвідчення

Ще однією підставою для скасування є ситуація, коли договір був завірений не справжнім нотаріусом або особою, яка не мала таких повноважень. У такому разі, після доведення цього факту в суді, дарчу визнають недійсною.

Таким чином, скасувати договір дарування можливо, але лише за наявності серйозних юридичних підстав і доказів.

