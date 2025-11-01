Дарування майна — коли можна скасувати договір та які нюанси треба врахувати

Чоловік дістає документи. Фото: Pexels

Питання дарування майна — дуже поширена юридична процедура, особливо, якщо мова йде про близьких родичів. Однак що робити, якщо дарувальник згодом передумав?

Новини.LIVE розбиралися, чи можна анулювати дарчу на майно та у яких випадках це реально зробити.

Загалом поняття "анулювання дарчої" в українському законодавстві не існує, розповів Новини.LIVE керуючий партнер адвокатського об’єднання VIDAR Станіслав Борис.

"Потрібно чітко розуміти значення терміну "анулювання". На перший погляд, видається, що це означає, що скасувати дарування можна у будь-який момент. Однак це не так. Якщо врахувати, що договір односторонній, то анулювати його, навіть дарувальником, неможливо", — зазначив він.

Відповідно, договір дарування, згідно з чинним законодавством, може бути або визнаний недійсним, або бути скасованим в судовому порядку.

У яких випадках можна скасувати договір дарування

Їх, за словами юриста, усього кілька.

1) Недієздатність дарувальника

Це означає, що дарувальник виявився недієздатним або обмежено дієздатним, і це підтверджено медичними документами, а потім доведено у судовому порядку. Станіслав Борис наголосив, що нотаріус, оформлюючи дарчу, не має можливості перевіряти, у дієздатному чи недієздатному стані знаходиться дарувальник.

"Нотаріус може спитати дату народження, вік, і чи з доброї волі людина дарує майно. Він не може надавати висновки, у дієздатному чи недієздатному стані знаходиться дарувальник. Це має бути підтверджено медичними документами", — додав він.

Юрист розповів, що саме доведення недієздатності дарувальника у суді є найпоширенішою практикою в контексті визнання договору дарування недійсним.

"У моїй практиці був випадок, коли дарувальник був особою похилого віку. І на його майно претендували найближчі родичі — два сини. А батько зробив дарчу на одного з них. Відповідно, коли другий дізнався про цю дарчу, то він вирішив оскаржити це у суді. І довести, що батько, коли робив дарчу, був у недієздатному стані", — розповів юрист.

Однак похилий вік не є підставою для визнання недієздатності. Повинні бути відповідні медичні документи, що підтверджують це, пояснив Станислав Борис.

"Надалі було звернення до суду з оскарженням договору дарування і вказуванням у позовній заяві про те, що батько, підписуючи акт дарування, був у недієздатному стані та не розумів своїх дій", — розповів експерт.

Він додав, що якщо у суду немає інших доказів, крім заяви позивача, то він може призначити додаткову медичну експертизу, яка або підтвердить, що дарувальник знаходиться у недієздатному або обмежено дієздатному стані, або спростує твердження, що містяться у позовній заяві. І вказати, що дарувальник чітко усвідомлював свої дії.

2) Фіктивний нотаріус

Ще одна підстава для скасування акту дарування, за словами юриста — це фіктивне або недійсне нотаріальне посвідчення. З доведенням у судовому порядку, що особа, яка удавала з себе нотаріуса, насправді не мала відповідних повноважень.

Чи може дарувальник відкликати дарчу

Це, уточнив Станіслав Борис, неможливо.

"Існує чіткий перелік підстав, які дозволяють скасувати або визнати недійсним акт дарування. Це, до прикладу, якщо договір дарування був укладений під примусом, обманом, або особа була у недієздатному стані. Однак це має бути встановлено у судовому порядку чіткими фактами та доказами", — наголосив він.

Помилки при укладанні акту дарування

Юрист підкреслив, що одна з найпоширеніших помилок — це укладення акту дарування в обмін на договір на довічне утримання, без нотаріального завірення відповідного утримання.

"Дарувальник може в суді доводити, що його обманули, що він сподівався, в обмін на дарчу, отримати довічне утримання. Однак особа, якій подарували майно, не зобов'язана це робити, якщо немає відповідних юридично завірених документів", — наголосив експерт.

Ще одна помилка — це намагання зекономити кошти, і замість купівлі-продажу зробити акт дарування.

"Люди таким чином намагаються зекономити на оподаткуванні, особливо близькі родичі. Однак у цьому випадку той, хто фіктивно дарує, ризикує опинитися без грошей. Бо під час купівлі-продажу майна покупець юридично зобов'язується передати кошти, а продавець їх отримати", — пояснив юрист.

Однак укладення договору дарування не передбачає передачі коштів.

"Відповідно, потім так званий продавець може у судовому порядку доводити, що насправді він продавав майно, а не дарував. Однак якщо в суді буде доведено фіктивність такої угоди, тобто, суд встановить, що люди намагались обдурити державу, щоб зекономити — то це може бути визнане шахрайством, з відповідними наслідками", — додав Станіслав Борис.

Коли дарувальник може відмовитися від дарування майна

Юрист наголосив, що лише в одному випадку: коли договір дарування укладений, однак ще не підписаний. Тобто, до юридичного передання дарунка.

Раніше ми розповідали, що буде з майном, якщо вчасно не прийняти спадщину у 2025 році, та скільки часу дається українцям на прийняття спадщини. Також з'ясували, як поділити ділянку між спадкоємцями, щоб уникнути конфліктів і не втратити право власності.