Дарение имущества — когда можно отменить договор и какие нюансы надо учесть

Мужчина достает документы.

Вопрос дарения имущества — очень распространенная юридическая процедура, особенно, если речь идет о близких родственниках. Однако что делать, если даритель впоследствии передумал?

Новини.LIVE разбирались, можно ли аннулировать дарственную на имущество и в каких случаях это реально сделать.

В целом понятия "аннулирование дарственной" в украинском законодательстве не существует, рассказал Новини.LIVE управляющий партнер адвокатского объединения VIDAR Станислав Борис.

"Нужно четко понимать значение термина "аннулирование". На первый взгляд, кажется, что это означает, что отменить дарение можно в любой момент. Однако это не так. Если учесть, что договор односторонний, то аннулировать его, даже дарителем, невозможно", — отметил он.

Соответственно, договор дарения, согласно действующему законодательству, может быть либо признан недействительным, либо быть отмененным в судебном порядке.

В каких случаях можно отменить договор дарения

Их, по словам юриста, всего несколько.

1) Недееспособность дарителя

Это означает, что даритель оказался недееспособным или ограниченно дееспособным, и это подтверждено медицинскими документами, а затем доказано в судебном порядке. Станислав Борис отметил, что нотариус, оформляя дарственную, не имеет возможности проверять, в дееспособном или недееспособном состоянии находится даритель.

"Нотариус может спросить дату рождения, возраст, и по доброй ли воле человек дарит имущество. Он не может предоставлять выводы, в дееспособном или недееспособном состоянии находится даритель. Это должно быть подтверждено медицинскими документами", — добавил он.

Юрист рассказал, что именно доказательство недееспособности дарителя в суде является самой распространенной практикой в контексте признания договора дарения недействительным.

"В моей практике был случай, когда даритель был лицом пожилого возраста. И на его имущество претендовали ближайшие родственники — два сына. А отец сделал дарственную на одного из них. Соответственно, когда второй узнал об этой дарственной, то он решил обжаловать это в суде. И доказать, что отец, когда делал дарственную, был в недееспособном состоянии", — рассказал юрист.

Однако преклонный возраст не является основанием для признания недееспособности. Должны быть соответствующие медицинские документы, подтверждающие это, пояснил Станислав Борис.

"В дальнейшем было обращение в суд с обжалованием договора дарения и указанием в исковом заявлении о том, что отец, подписывая акт дарения, был в недееспособном состоянии и не понимал своих действий", — рассказал эксперт.

Он добавил, что если у суда нет других доказательств, кроме заявления истца, то он может назначить дополнительную медицинскую экспертизу, которая либо подтвердит, что даритель находится в недееспособном или ограниченно дееспособном состоянии, либо опровергнет утверждения, содержащиеся в исковом заявлении. И указать, что даритель четко осознавал свои действия.

2) Фиктивный нотариус

Еще одно основание для отмены акта дарения, по словам юриста — это фиктивное или недействительное нотариальное удостоверение. С доказательством в судебном порядке, что лицо, которое выдавало себя за нотариуса, на самом деле не имело соответствующих полномочий.

Может ли даритель отозвать дарственную

Это, уточнил Станислав Борис, невозможно.

"Существует четкий перечень оснований, которые позволяют отменить или признать недействительным акт дарения. Это, к примеру, если договор дарения был заключен под принуждением, обманом, или лицо было в недееспособном состоянии. Однако это должно быть установлено в судебном порядке четкими фактами и доказательствами", — подчеркнул он.

Ошибки при заключении акта дарения

Юрист подчеркнул, что одна из самых распространенных ошибок — это заключение акта дарения в обмен на договор на пожизненное содержание, без нотариального заверения соответствующего содержания.

"Даритель может в суде доказывать, что его обманули, что он надеялся, в обмен на дарственную, получить пожизненное содержание. Однако человек, которому подарили имущество, не обязан это делать, если нет соответствующих юридически заверенных документов", — подчеркнул эксперт.

Еще одна ошибка — это попытка сэкономить средства, и вместо купли-продажи сделать акт дарения.

"Люди таким образом пытаются сэкономить на налогообложении, особенно близкие родственники. Однако в этом случае тот, кто фиктивно дарит, рискует оказаться без денег. Потому что при купле-продаже имущества, покупатель юридически обязуется передать средства, а продавец их получить", — пояснил юрист.

Однако заключение договора дарения не предусматривает передачи средств.

"Соответственно, потом так называемый продавец может в судебном порядке доказывать, что на самом деле он продавал имущество, а не дарил. Однако если в суде будет доказана фиктивность такого соглашения, то есть, суд установит, что люди пытались обмануть государство, чтобы сэкономить — то это может быть признано мошенничеством, с соответствующими последствиями", — добавил Станислав Борис.

Когда даритель может отказаться от дарения имущества

Юрист отметил, что только в одном случае: когда договор дарения заключен, однако еще не подписан. То есть, до юридической передачи имущества.

