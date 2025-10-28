Спадщина в Україні — що буде, якщо не встигнути оформити майно у 2025

Людина тримає Цивільний кодекс України. Фото: УНІАН

Після втрати близької людини, родичі, як правило, стикаються з необхідністю оформлення спадщини. Закон дозволяє українцям або прийняти майно, або відмовитися від спадку.

Про те, що буде з майном, якщо вчасно не прийняти спадщину у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Скільки часу дається українцям на прийняття спадщини

Відповідно до статті 1270 Цивільного кодексу України, на прийняття спадщини дається шість місяців з дня смерті спадкодавця. Щоб її прийняти, потрібно подати заяву до державного або приватного нотаріуса, а в сільській місцевості — до представника місцевої ради.

Але іноді через різні обставини — хворобу, перебування за кордоном чи просто необізнаність — люди не встигають зробити це вчасно. У такому випадку спадкоємець вважається таким, що не прийняв спадщину.

Як поновити строки прийняття спадщини в Україні

Якщо строк пропущено з поважних причин, закон дає можливість його поновити. Це можна зробити двома способами:

за згодою інших спадкоємців, які вже прийняли спадщину — шляхом подання спільної заяви нотаріусу;

через суд, подавши позов про встановлення додаткового строку для прийняття спадщини. Саме судовий шлях використовується найчастіше.

Суд визнає поважними лише ті причини, які створювали реальні труднощі для подання заяви. До них належать:

тривала або тяжка хвороба;

необізнаність про існування заповіту;

проходження строкової служби у ЗСУ;

тривалі відрядження або складні умови праці;

відбування покарання у місцях позбавлення волі;

значна відстань між місцем проживання та майном;

перебування за межами України (але лише якщо не було можливості подати заяву поштою або через консульство) чи інші об’єктивні обставини.

Щоб підтвердити ці причини, потрібно надати суду письмові докази — медичні довідки, документи про відрядження чи перебування за кордоном, офіційне листування або свідчення очевидців. Тож навіть якщо ви пропустили строк для прийняття спадщини, не варто опускати руки — закон дає шанс захистити свої права.

