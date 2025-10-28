Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Что будет с имуществом, если не успеть принять наследство в 2025

Что будет с имуществом, если не успеть принять наследство в 2025

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 16:10
обновлено: 13:20
Наследство в Украине — что будет, если не успеть оформить имущество в 2025
Человек держит Гражданский кодекс Украины. Фото: УНИАН

После потери близкого человека, родственники, как правило, сталкиваются с необходимостью оформления наследства. Закон позволяет украинцам либо принять имущество, либо отказаться от наследства.

О том, что будет с имуществом, если вовремя не принять наследство в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Сколько времени дается украинцам на принятие наследства

В соответствии со статьей 1270 Гражданского кодекса Украины, на принятие наследства дается шесть месяцев со дня смерти наследодателя. Чтобы его принять, нужно подать заявление к государственному или частному нотариусу, а в сельской местности — к представителю местного совета.

Но иногда в силу различных обстоятельств — болезни, пребывания за границей или просто неосведомленности — люди не успевают сделать это вовремя. В таком случае наследник считается таким, что не принял наследство.

Как восстановить сроки принятия наследства в Украине

Если срок пропущен по уважительным причинам, закон дает возможность его восстановить. Это можно сделать двумя способами:

  • с согласия других наследников, которые уже приняли наследство — путем подачи совместного заявления нотариусу;
  • через суд, подав иск об установлении дополнительного срока для принятия наследства. Именно судебный путь используется чаще всего.

Суд признает уважительными только те причины, которые создавали реальные трудности для подачи заявления. К ним относятся:

  • длительная или тяжелая болезнь;
  • неосведомленность о существовании завещания;
  • прохождение срочной службы в ВСУ;
  • длительные командировки или сложные условия труда;
  • отбывание наказания в местах лишения свободы;
  • значительное расстояние между местом жительства и имуществом;
  • пребывание за пределами Украины (но только если не было возможности подать заявление по почте или через консульство) или другие объективные обстоятельства.

Чтобы подтвердить эти причины, нужно предоставить суду письменные доказательства — медицинские справки, документы о командировке или пребывании за границей, официальную переписку или свидетельства очевидцев. Поэтому даже если вы пропустили срок для принятия наследства, не стоит опускать руки — закон дает шанс защитить свои права.

Ранее мы писали, что раздел наследства в Украине происходит по правилам, установленным Гражданским кодексом и решениями судов. Эти нормы объясняют, кто имеет право унаследовать имущество умершего человека и какую долю каждый может получить.

Также мы рассказывали, что завещание — это письменное распоряжение человека на случай его смерти, в котором указано, кому и что именно он хочет оставить. Но бывают ситуации, когда завещание оформлено неправильно, под принуждением или без полного понимания его содержания. В таких случаях закон позволяет обратиться в суд и признать документ недействительным.

закон документы нотариус наследство имущество завещание
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации