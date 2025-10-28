Наследство в Украине — что будет, если не успеть оформить имущество в 2025

Человек держит Гражданский кодекс Украины. Фото: УНИАН

После потери близкого человека, родственники, как правило, сталкиваются с необходимостью оформления наследства. Закон позволяет украинцам либо принять имущество, либо отказаться от наследства.

О том, что будет с имуществом, если вовремя не принять наследство в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Сколько времени дается украинцам на принятие наследства

В соответствии со статьей 1270 Гражданского кодекса Украины, на принятие наследства дается шесть месяцев со дня смерти наследодателя. Чтобы его принять, нужно подать заявление к государственному или частному нотариусу, а в сельской местности — к представителю местного совета.

Но иногда в силу различных обстоятельств — болезни, пребывания за границей или просто неосведомленности — люди не успевают сделать это вовремя. В таком случае наследник считается таким, что не принял наследство.

Как восстановить сроки принятия наследства в Украине

Если срок пропущен по уважительным причинам, закон дает возможность его восстановить. Это можно сделать двумя способами:

с согласия других наследников, которые уже приняли наследство — путем подачи совместного заявления нотариусу;

через суд, подав иск об установлении дополнительного срока для принятия наследства. Именно судебный путь используется чаще всего.

Суд признает уважительными только те причины, которые создавали реальные трудности для подачи заявления. К ним относятся:

длительная или тяжелая болезнь;

неосведомленность о существовании завещания;

прохождение срочной службы в ВСУ;

длительные командировки или сложные условия труда;

отбывание наказания в местах лишения свободы;

значительное расстояние между местом жительства и имуществом;

пребывание за пределами Украины (но только если не было возможности подать заявление по почте или через консульство) или другие объективные обстоятельства.

Чтобы подтвердить эти причины, нужно предоставить суду письменные доказательства — медицинские справки, документы о командировке или пребывании за границей, официальную переписку или свидетельства очевидцев. Поэтому даже если вы пропустили срок для принятия наследства, не стоит опускать руки — закон дает шанс защитить свои права.

Ранее мы писали, что раздел наследства в Украине происходит по правилам, установленным Гражданским кодексом и решениями судов. Эти нормы объясняют, кто имеет право унаследовать имущество умершего человека и какую долю каждый может получить.

Также мы рассказывали, что завещание — это письменное распоряжение человека на случай его смерти, в котором указано, кому и что именно он хочет оставить. Но бывают ситуации, когда завещание оформлено неправильно, под принуждением или без полного понимания его содержания. В таких случаях закон позволяет обратиться в суд и признать документ недействительным.