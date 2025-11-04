Сколько стоит "переписать" квартиру на жену и как это сделать в 2025 году

Мужчина передает ключи девушке. Фото: Pexels

Иногда возникает необходимость сменить собственника недвижимости — например, переоформить квартиру на жену или другого родственника. Чтобы сделать это правильно, следует знать основные требования и порядок действий.

О том, как переоформить квартиру на жену и сколько это стоит в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Как переоформить квартиру на жену в 2025 году

Проще всего и законно передать квартиру жене можно через договор дарения (дарственную). Этот вариант особенно выгоден для близких родственников — в таком случае не нужно платить налог на доходы физических лиц и налог на подаренное имущество.

По Гражданскому кодексу Украины (ст. 717), договор дарения — это сделка, по которой одно лицо безвозмездно передает другому имущество в собственность. Если речь идет о недвижимости, договор обязательно должен быть письменным и удостоверенным нотариусом (ст. 182 ГКУ). Обратиться можно как к государственному, так и к частному нотариусу.

Какие документы нужны для переоформления

Для оформления дарственной необходимо присутствие обеих сторон — дарителя и принимающего дарственную. К нотариусу нужно взять:

паспорта обеих сторон;

налоговые номера (РНОКПП);

документ, подтверждающий родственные отношения (например, свидетельство о браке);

оригиналы документов на квартиру (правоустанавливающие документы, техпаспорт).

Если квартира находится в совместной собственности супругов, необходимо нотариально заверенное согласие второго супруга — даже после развода.

Перечень документов может немного отличаться в зависимости от ситуации, поэтому перед оформлением стоит проконсультироваться у нотариуса.

После подписания дарственной, нотариус передает документы государственному регистратору, который вносит изменения в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. В результате жена становится новой владелицей или совладелицей жилья.

Сколько стоит передать жене квартиру в 2025 году

Для близких родственников (муж, жена, дети, родители, братья, сестры, бабушки, дедушки) налоги при дарении не уплачиваются. Общие расходы обычно составляют до 10 000 грн, без учета государственной пошлины. Примерные расходы в 2025 году будут такими:

оценка недвижимости — от 1 000 грн;

госпошлина — 1% от стоимости квартиры;

регистрация договора — около 2 500 грн;

составление дарственной — от 4 500 грн (в зависимости от нотариуса).

Некоторые нотариусы могут попросить предоставить отчет об оценке имущества даже при дарении между родственниками, так что лучше уточнить это заранее.

