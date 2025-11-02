Альтернативы завещанию — как передать наследство детям в 2025 году

Человек ставит подпись на документе. Фото: Pexels

Рано или поздно каждый человек сталкивается с вопросом — что делать со своим имуществом, в частности с жильем. Вариантов несколько: составить завещание, разрешить раздел наследства по закону, подарить квартиру, заключить договор пожизненного содержания или наследственный договор.

Завещание или наследование по закону

Большинство людей знает о завещании, но не всегда понимает все юридические детали его оформления или возможные альтернативы. Украинцам советуют не откладывать вопрос наследования и заранее определиться, кому именно оставить имущество.

Это особенно важно, если в семье несколько детей, но помогает родителям только один из них — в таком случае можно заранее распределить доли недвижимости. Согласно статье 1258 Гражданского кодекса Украины, если завещание не составлено, наследство переходит по закону. Это самый распространенный вариант — около 70% пожилых людей не оформляют никаких документов.

В таком случае квартира или дом делятся поровну между детьми, родителями и супругом или супругой. Но если владелец хочет, чтобы имущество досталось конкретному человеку, без завещания не обойтись.

Заблаговременное оформление документов помогает избежать конфликтов между родственниками. Хотя полностью удовлетворить всех невозможно, порядок в наследственных делах обеспечить все же реально.

Лучше ли подарить имущество

Иногда владельцы вместо завещания выбирают дарение (ст. 717 Гражданского кодекса Украины) — передают жилье тому человеку, которому доверяют. В этом случае право собственности переходит сразу, и новый владелец может свободно распоряжаться имуществом.

Однако этот вариант имеет риски — бывший владелец теряет все юридические права на квартиру и может даже остаться без жилья. В договоре дарения нельзя прописать условия об уходе или материальной помощи.

Что такое договор пожизненного содержания и в чем его особенность

В статье 744 Гражданского кодекса Украины отмечается, что этот вариант позволяет передать недвижимость другому лицу в обмен на уход, помощь или материальную поддержку. На такое жилье накладывается запрет на продажу или дарение — новый владелец не может им распоряжаться, пока живо лицо, которое его передало.

Также квартира не может быть изъята за долги нового владельца. Если же смотритель не выполняет своих обязанностей, договор можно расторгнуть.

Что такое наследственный договор и чем он отличается от завещания

Еще один вариант — наследственный договор. В нем владелец сохраняет право на имущество до конца жизни, а другая сторона берет на себя обязательства ухаживать или помогать. Также накладывается запрет на продажу или дарение жилья.

В договоре нужно четко прописать, какие именно действия должен выполнять будущий наследник. Если он добросовестно выполняет условия, после смерти владельца получает недвижимость. Можно даже добавить условия, которые должны быть выполнены после смерти — например, получить образование или выполнить определенное обещание.

Отличие от договора пожизненного содержания заключается в том, что право собственности по наследственному договору переходит только после смерти, а не сразу. Кроме того, завещание можно составить без участия наследника, тогда как наследственный договор подписывается в присутствии обеих сторон.

Наследственный договор, как и договор пожизненного содержания, можно изменить или расторгнуть через суд, если меняются обстоятельства. Инициировать это может как собственник, так и смотритель, если докажет, что выполнял свои обязанности должным образом. В некоторых случаях суд может даже присудить ему часть недвижимости.

