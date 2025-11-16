Наследство в Украине — из-за каких действий можно остаться без имущества в 2025 году

Украинцы могут потерять право на наследство — перечень причин
После смерти человека его имущество, как правило, переходит к ближайшим родственникам или к лицам, упомянутым в завещании. Однако некоторых граждан могут лишить права на наследство.
О том, кто и почему не сможет получить наследство в декабре 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Что такое наследство и кто его может получить
Наследство открывается с момента смерти человека или с даты, когда суд признал его умершим. В этот момент определяется круг лиц, которые могут или не могут претендовать на имущество умершего. Наследниками могут быть:
- дети, зачатые до смерти наследодателя и рожденные после;
- юридические лица — но только если они указаны в завещании;
- физические лица, которые были живы на момент открытия наследства.
К наследственной массе относят деньги, недвижимость, ценные бумаги и другое имущество, а также имущественные права. При этом потомкам не передаются:
- личные неимущественные права;
- алименты, пенсии, социальная помощь;
- право на компенсацию ущерба от увечья;
- членство в организациях и хозяйственных обществах.
Кто теряет право на наследство
Прежде всего это лица, совершившие противоправные действия против наследодателя или других наследников — например, умышленно лишили их жизни или мешали составить, или изменить завещание. Также, согласно статье 1224 Гражданского кодекса Украины, от права на наследование отстраняются:
- Лишенные родительских прав
Родители, которых официально лишили родительских прав и решение не было отменено до открытия наследства.
- Те, кто уклонялся от содержания родственника
Если суд доказал, что совершеннолетние дети, родители или родственники отказывались помогать наследодателю материально, они также исключаются из наследников.
- Лица с недействительным браком
Если брак признан недействительным, супруги не имеют права на наследство. Исключение — если один из супругов не знал о препятствиях для заключения брака.
Также суд может отстранить от наследства лицо, которое отказалось ухаживать за наследодателем в случае его болезни, старости или увечья.
Ранее мы писали, что многие думают, что наследство — это только деньги или недвижимость, но вместе с имуществом могут перейти и долги покойного.
Также мы рассказывали, что со временем каждый задумывается, что делать со своим жильём и другими активами. Можно составить завещание, оставить распределение по закону, подарить недвижимость или оформить договор пожизненного содержания или наследственный договор.
Читайте Новини.LIVE!