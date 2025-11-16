Наследство в Украине — из-за каких действий можно остаться без имущества в 2025 году

Юрист делает записи в блокноте. Фото: Pexels

После смерти человека его имущество, как правило, переходит к ближайшим родственникам или к лицам, упомянутым в завещании. Однако некоторых граждан могут лишить права на наследство.

О том, кто и почему не сможет получить наследство в декабре 2025 года

Что такое наследство и кто его может получить

Наследство открывается с момента смерти человека или с даты, когда суд признал его умершим. В этот момент определяется круг лиц, которые могут или не могут претендовать на имущество умершего. Наследниками могут быть:

дети, зачатые до смерти наследодателя и рожденные после;

юридические лица — но только если они указаны в завещании;

физические лица, которые были живы на момент открытия наследства.

К наследственной массе относят деньги, недвижимость, ценные бумаги и другое имущество, а также имущественные права. При этом потомкам не передаются:

личные неимущественные права;

алименты, пенсии, социальная помощь;

право на компенсацию ущерба от увечья;

членство в организациях и хозяйственных обществах.

Кто теряет право на наследство

Прежде всего это лица, совершившие противоправные действия против наследодателя или других наследников — например, умышленно лишили их жизни или мешали составить, или изменить завещание. Также, согласно статье 1224 Гражданского кодекса Украины, от права на наследование отстраняются:

Лишенные родительских прав

Родители, которых официально лишили родительских прав и решение не было отменено до открытия наследства.

Те, кто уклонялся от содержания родственника

Если суд доказал, что совершеннолетние дети, родители или родственники отказывались помогать наследодателю материально, они также исключаются из наследников.

Лица с недействительным браком

Если брак признан недействительным, супруги не имеют права на наследство. Исключение — если один из супругов не знал о препятствиях для заключения брака.

Также суд может отстранить от наследства лицо, которое отказалось ухаживать за наследодателем в случае его болезни, старости или увечья.

