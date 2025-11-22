Наследство может стать проблемой — кому лучше остаться без имущества

Человек подписывает документ. Фото: Freepik

Многие люди считают, что наследство — это только жилье, земля или сбережения. Но на практике вместе с имуществом можно получить и финансовые обязательства умершего.

О том, почему иногда украинцам выгоднее отказаться от наследства, рассказали в Министерстве юстиции Украины.

Что стоит проверить перед оформлением наследства

По закону наследство включает не только активы — недвижимость, авто, счета или другое имущество. Оно охватывает и пассивы: кредиты, долги и другие финансовые обязательства.

Юристы советуют перед подачей заявления на наследование узнать полное финансовое состояние умершего:

были ли долги;

какие сроки погашения;

кто кредиторы и их количество;

какую сумму нужно вернуть.

Получить такие данные можно через нотариуса, а также обратившись в банки, финансовые учреждения или коллекторские компании, где могли быть оформлены кредиты. После этого желательно составить список возможных наследственных активов и сравнить их стоимость с суммой долгов.

Можно ли избежать долгов умершего

Если наследство уже принято, избежать финансовых обязательств невозможно. Гражданский кодекс Украины прямо определяет, что вместе с имуществом наследник получает и обязанности умершего.

Поэтому все непогашенные кредиты или другие долги придется платить наследникам — но только в пределах стоимости унаследованного имущества. Важно также помнить:

на оформление принятия или отказа дается 6 месяцев;

если вы были поручителем по кредиту, отказ от наследства не освобождает от долга;

выбрать только часть наследства нельзя — его принимают полностью или от него отказываются.

Специалисты советуют тщательно оценить ситуацию перед тем, как подавать заявление на наследование. Ведь вместе с полезным имуществом можно получить и серьезные финансовые обязательства и лишние хлопоты.

