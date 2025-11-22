Видео
Дата публикации 22 ноября 2025 08:20
обновлено: 08:52
Наследство может стать проблемой — кому лучше остаться без имущества
Человек подписывает документ. Фото: Freepik

Многие люди считают, что наследство — это только жилье, земля или сбережения. Но на практике вместе с имуществом можно получить и финансовые обязательства умершего.

О том, почему иногда украинцам выгоднее отказаться от наследства, рассказали в Министерстве юстиции Украины.

Читайте также:

Что стоит проверить перед оформлением наследства

По закону наследство включает не только активы — недвижимость, авто, счета или другое имущество. Оно охватывает и пассивы: кредиты, долги и другие финансовые обязательства.

Юристы советуют перед подачей заявления на наследование узнать полное финансовое состояние умершего:

  • были ли долги;
  • какие сроки погашения;
  • кто кредиторы и их количество;
  • какую сумму нужно вернуть.

Получить такие данные можно через нотариуса, а также обратившись в банки, финансовые учреждения или коллекторские компании, где могли быть оформлены кредиты. После этого желательно составить список возможных наследственных активов и сравнить их стоимость с суммой долгов.

Можно ли избежать долгов умершего

Если наследство уже принято, избежать финансовых обязательств невозможно. Гражданский кодекс Украины прямо определяет, что вместе с имуществом наследник получает и обязанности умершего.

Поэтому все непогашенные кредиты или другие долги придется платить наследникам — но только в пределах стоимости унаследованного имущества. Важно также помнить:

  • на оформление принятия или отказа дается 6 месяцев;
  • если вы были поручителем по кредиту, отказ от наследства не освобождает от долга;
  • выбрать только часть наследства нельзя — его принимают полностью или от него отказываются.

Специалисты советуют тщательно оценить ситуацию перед тем, как подавать заявление на наследование. Ведь вместе с полезным имуществом можно получить и серьезные финансовые обязательства и лишние хлопоты.

Ранее мы писали, что после смерти владельца имущество обычно переходит к родственникам или лицам, указанным в завещании. Однако некоторые люди могут потерять право на наследство.

Также мы рассказывали, что в Украине дарение имущества, особенно между близкими, является распространенной практикой. При этом законодательство не предусматривает прямого механизма отмены дарственной, поэтому подписывать такой договор следует особенно осторожно.

кредиты долги наследство имущество завещание
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
