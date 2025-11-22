Наследство может стать проблемой — кому лучше остаться без имущества

Наследство в Украине — кому будет выгоднее остаться без имущества
Многие люди считают, что наследство — это только жилье, земля или сбережения. Но на практике вместе с имуществом можно получить и финансовые обязательства умершего.
О том, почему иногда украинцам выгоднее отказаться от наследства, рассказали в Министерстве юстиции Украины.
Что стоит проверить перед оформлением наследства
По закону наследство включает не только активы — недвижимость, авто, счета или другое имущество. Оно охватывает и пассивы: кредиты, долги и другие финансовые обязательства.
Юристы советуют перед подачей заявления на наследование узнать полное финансовое состояние умершего:
- были ли долги;
- какие сроки погашения;
- кто кредиторы и их количество;
- какую сумму нужно вернуть.
Получить такие данные можно через нотариуса, а также обратившись в банки, финансовые учреждения или коллекторские компании, где могли быть оформлены кредиты. После этого желательно составить список возможных наследственных активов и сравнить их стоимость с суммой долгов.
Можно ли избежать долгов умершего
Если наследство уже принято, избежать финансовых обязательств невозможно. Гражданский кодекс Украины прямо определяет, что вместе с имуществом наследник получает и обязанности умершего.
Поэтому все непогашенные кредиты или другие долги придется платить наследникам — но только в пределах стоимости унаследованного имущества. Важно также помнить:
- на оформление принятия или отказа дается 6 месяцев;
- если вы были поручителем по кредиту, отказ от наследства не освобождает от долга;
- выбрать только часть наследства нельзя — его принимают полностью или от него отказываются.
Специалисты советуют тщательно оценить ситуацию перед тем, как подавать заявление на наследование. Ведь вместе с полезным имуществом можно получить и серьезные финансовые обязательства и лишние хлопоты.
