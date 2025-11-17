Видео
Україна
Видео

Риски дарения — как документ работает против владельца имуществ

Риски дарения — как документ работает против владельца имуществ

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 12:10
обновлено: 11:20
Дарственная на имущество — чем рискуют украинцы, подписывая документ
Человек перечитывает документ. Фото: Freepik

В Украине оформление дарственной на имущество — одна из самых распространенных юридических процедур в Украине, особенно между близкими родственниками. Однако в законодательстве фактически не существует понятия "отмена дарственной", а потому договор нужно подписывать очень осторожно.

О том, чем рискуют украинцы, заключая договор дарения на имущество, в разговоре с журналисткой Новини.LIVE Настей Рейн поделился управляющий партнер юридической фирмы VIDAR Станислав Борис.

Чем рискует человек, подписывая договор дарения имущества

По словам юриста, одна из главных ошибок — использование договора дарения вместо договора пожизненного содержания. Люди часто считают, что после дарения имущества они будут получать помощь или уход, но если это не зафиксировано в соглашении, обязанности содержать дарителя нет.

"Даритель может в суде доказывать, что его обманули, что он надеялся, в обмен на дарственную, получить пожизненное содержание. Однако лицо, которому подарили имущество, не обязано это делать", — пояснил эксперт.

Другая типичная ошибка — попытка избежать налогов. Часто украинцы оформляют дарственную вместо купли-продажи, чтобы не платить налоги, особенно если имущество передают близким родственникам. Однако в таком случае лицо, которое фактически продает имущество, может остаться без денег, ведь договор дарения не предусматривает обязательной оплаты.

Если потом такое дело попадает в суд, доказать, что на самом деле стороны имели целью продажу, будет сложно. Более того, если будет установлено, что стороны намеренно скрыли настоящую сделку, их действия могут быть расценены как мошенничество.

"Если в суде будет доказана фиктивность такой сделки, то есть, суд установит, что люди пытались обмануть государство, чтобы сэкономить — то это может быть признано мошенничеством, с соответствующими последствиями", — отмечает Станислав Борис.

Можно ли передумать дарить имущество

Юрист отмечает, что даритель имеет право отказаться от сделки только на этапе, когда договор уже подготовлен, но еще не подписан и право собственности не передано.

Ранее мы писали, что некоторые люди думают, что наследство — это только квартира, деньги или другие ценные вещи. Однако вместе с имуществом можно унаследовать и долги умершего.

Также мы рассказывали, что бывают ситуации, когда нужно переписать недвижимость на другое лицо — например, оформить квартиру на жену или кого-то из близких. Чтобы всё прошло без проблем, важно знать, какие документы нужны и как правильно действовать.

Автор:
Андрей Жинкин
Автор:
Андрей Жинкин
