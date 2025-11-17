Дарча на майно — чим ризикують українці, підписуючи документ

Людина перечитує документ. Фото: Freepik

В Україні оформлення дарчої на майно — одна з найпоширеніших юридичних процедур в Україні, особливо між близькими родичами. Проте у законодавстві фактично не існує поняття "скасування дарчої", а тому договір потрібно підписувати дуже обережно.

Про те, чим ризикують українці, укладаючи договір дарування на майно, в розмові з журналісткою Новини.LIVE Настею Рейн поділився керуючий партнер юридичної фірми VIDAR Станіслав Борис.

Чим ризикує людина, підписуючи договір дарування майна

За словами юриста, одна з головних помилок — використання договору дарування замість договору довічного утримання. Люди часто вважають, що після дарування майна вони отримуватимуть допомогу чи догляд, але якщо це не зафіксовано в угоді, обов’язку утримувати дарувальника немає.

"Дарувальник може в суді доводити, що його обманули, що він сподівався, в обмін на дарчу, отримати довічне утримання. Однак особа, якій подарували майно, не зобов'язана це робити", — пояснив експерт.

Інша типова помилка — спроба уникнути податків. Часто українці оформлюють дарчу замість купівлі-продажу, щоб не сплачувати податки, особливо якщо майно передають близьким родичам. Проте в такому разі особа, яка фактично продає майно, може залишитися без грошей, адже договір дарування не передбачає обов’язкової оплати.

Якщо потім така справа потрапляє до суду, довести, що насправді сторони мали на меті продаж, буде складно. Ба більше, якщо буде встановлено, що сторони навмисно приховали справжню угоду, їхні дії можуть бути розцінені як шахрайство.

"Якщо в суді буде доведено фіктивність такої угоди, тобто, суд встановить, що люди намагались обдурити державу, щоб зекономити — то це може бути визнане шахрайством, з відповідними наслідками", — зазначає Станіслав Борис.

Чи можна передумати дарувати майно

Юрист зазначає, що дарувальник має право відмовитися від угоди лише на етапі, коли договір уже підготовлений, але ще не підписаний і право власності не передано.

