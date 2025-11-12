Спадкування у шлюбі — до якої черги входять цивільний чоловік і дружина

Чоловік і жінка. Фото: Pexels

Питання прийняття спадщини в Україні можуть викликати дискусії. Зокрема чимало громадян проживають у так званому цивільному шлюбі, без офіційної реєстрації відносин. Постає питання, чи має право чоловік або жінка на майно померлого за законом і до якої черги їх відносять.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що треба знати українцям про набуття права на спадкування за законом у випадку спільного проживання чоловіка та жінки.

Реклама

Читайте також:

До якої черги входить цивільне подружжя

Глава 86 Цивільного кодексу визначає п’ять черг спадкоємців за законом, які можуть претендувати на майно померлого почергово. Представникам кожної наступної черги автоматично переходить право на спадкування у разі відсутності претендентів попередньої.

Зокрема перша черга спадкоємців включає дітей (навіть народжених після смерті власника майна), другого з подружжя та батьків. Друга — рідних братів/сестер, бабусь/дідусів з боку батька і матері померлого. Третя — рідних тіток і дядь.

Нарешті, до четвертої черги відносять осіб, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менше п’яти років до часу відкриття спадщини. Саме цей пункт ЦК стосується людей, які перебували в цивільному шлюбі.

"Проживання однією сім'єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення в них права на спадкування за законом у першу чергу на підставі статті 1261 ЦК", — йдеться у пункті 21 Постанови Пленуму Верховного Суду України №7 "Про судову практику в справах про спадкування".

Право на спадок поза чергою виникає лише у випадку залишення заповіту або якщо немає спадкоємців попередніх черг. Також можна довести в судовому порядку, що цивільний чоловік/дружина протягом тривалого часу опікувалися, матеріально забезпечували, надавали іншу допомогу другому з подружжя, який був у безпорадному стані через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво.

Що не можна передати у спадок

Раніше ми розповідали, що не передається у спадок іншим людям. Список включає різноманітні права та зобов’язання, наприклад:

членство у громадських/професійних організаціях, участь у товариствах;

особисті немайнові права (на честь, гідність, приватність, особисту недоторканність тощо);

кредиторські обов’язки чи зобов’язання боржника, які припиняються зі смертю;

компенсацію за шкоду здоров’ю, отриману через травму або каліцтво;

право на аліменти, пенсію чи соціальні виплати, які надавалися для особистого забезпечення.

Плюс необхідно розуміти, що отримати у спадок можна лише те майно, яке належало людині на законних підставах (нерухомість, коштовності та інше). Водночас неналежно оформлені речі не входять у цей перелік.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, разом зі спадщиною українці можуть отримати не лише майно, а й борги померлого. Тому перед її прийняттям слід оцінити активи, перевірити зобов’язання і за потреби відмовитися від ризикових активів.

Також ми писали, що без оформлення спадщини навіть квартира, у якій ви жили роками, не стане вашою власністю. Закон дає лише шість місяців на подання заяви, інакше майно може перейти у власність громади.