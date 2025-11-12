Наследование в браке — в какую очередь входят гражданский муж и жена

Мужчина и женщина. Фото: Pexels

Вопросы принятия наследства в Украине могут вызывать дискуссии. В частности немало людей проживают в так называемом гражданском браке, без официальной регистрации отношений. Возникает вопрос, имеет ли право мужчина или женщина на имущество умершего по закону и к какой очереди их относят.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что нужно знать украинцам о приобретении права на наследование по закону в случае совместного проживания мужчины и женщины.

В какую очередь входят гражданские супруги

Глава 86 Гражданского кодекса определяет пять очередей наследников по закону, которые могут претендовать на имущество умершего поочередно. Представителям каждой следующей очереди автоматически переходит право на наследование в случае отсутствия претендентов предыдущей.

В частности первая очередь наследников включает детей (даже рожденных после смерти владельца имущества), второго супруга и родителей. Вторая — родных братьев/сестер, бабушек/дедушек со стороны отца и матери умершего. Третья — родных теток и дядей.

Наконец, к четвертой очереди относят лиц, которые проживали с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до времени открытия наследства. Именно этот пункт ГК касается людей, состоявших в гражданском браке.

"Проживание одной семьей женщины и мужчины без брака не является основанием для возникновения у них права на наследование по закону в первую очередь на основании статьи 1261 ГК", — говорится в пункте 21 Постановления Пленума Верховного Суда Украины №7 "О судебной практике по делам о наследовании".

Право на наследство вне очереди возникает только в случае оставления завещания или если нет наследников предыдущих очередей. Также можно доказать в судебном порядке, что гражданский муж/жена в течение длительного времени опекали, материально обеспечивали, оказывали другую помощь второму из супругов, который был в беспомощном состоянии из-за преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья.

Что нельзя передать по наследству

Ранее мы рассказывали, что не передается по наследству другим людям. Список включает различные права и обязательства, например:

членство в общественных/профессиональных организациях, участие в обществах;

личные неимущественные права (на честь, достоинство, приватность, личную неприкосновенность и т.д.);

кредиторские обязанности или обязательства должника, которые прекращаются со смертью;

компенсацию за вред здоровью, полученный из-за травмы или увечья;

право на алименты, пенсию или социальные выплаты, которые предоставлялись для личного обеспечения.

Плюс необходимо понимать, что получить в наследство можно только то имущество, которое принадлежало человеку на законных основаниях (недвижимость, драгоценности и прочее). В то же время ненадлежащим образом оформленные вещи не входят в этот перечень.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, вместе с наследством украинцы могут получить не только имущество, но и долги умершего. Поэтому перед его принятием следует оценить активы, проверить обязательства и при необходимости отказаться от рисковых активов.

Также мы писали, что без оформления наследства даже квартира, в которой вы жили годами, не станет вашей собственностью. Закон дает всего шесть месяцев на подачу заявления, иначе имущество может перейти в собственность общины.