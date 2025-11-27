Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Наследство в оккупации — как получить законному владельцу

Наследство в оккупации — как получить законному владельцу

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 13:06
Наследство в оккупации — как украинцам получить имущество в 2025 году
Человек ставит подпись на документе. Фото: Pexels

Если наследственное имущество расположено на временно оккупированной территории, украинцы все равно могут оформить наследство. Процедура происходит по общим правилам, предусмотренным украинским законодательством.

О том, могут ли украинцы получить в наследство имущество, которое находится на оккупированных территориях, и как это сделать, объяснили в Министерстве юстиции Украины.

Реклама
Читайте также:

Кто может открыть наследственное дело

В Минюсте объяснили, что сам факт того, что место открытия наследства находится на оккупированной территории, не лишает наследника права получить имущество. Это влияет только на порядок действий — нотариус определяет другое допустимое место открытия наследства и проводит оформление документов.

Обычно наследство открывается по последнему месту жительства умершего. Но во время военного положения, если этот адрес в зоне боевых действий или на оккупированной территории, любой нотариус в Украине может открыть наследственное дело, независимо от фактического места жительства наследодателя. Для этого нотариус проверяет статус населенного пункта по официальному Перечню территорий в зоне боевых действий или оккупации.

Если дело уже открывали на оккупированной территории, но продолжить его невозможно из-за потери документов или отсутствия доступа, любой государственный или частный нотариус в Украине может взять его дальнейшее ведение после обращения наследника.

Сколько есть времени на принятие наследства и какие документы для этого нужны

Базовый срок — шесть месяцев со дня смерти. Но во время военного положения и еще два года после его завершения действует исключение: если смерть зарегистрировали позже чем через месяц после фактической даты смерти, шестимесячный срок отсчитывается со дня государственной регистрации смерти.

Это касается и наследства, открытого до начала войны, если срок еще не истек. Наследник подает заявление и прилагает:

  • свидетельство о смерти;
  • документы о родственных отношениях;
  • документы о праве собственности на имущество и данные о его государственной регистрации.

Перечень может меняться в зависимости от ситуации. Свидетельство о праве на наследство выдается после завершения шестимесячного срока, если нет предусмотренных законом обстоятельств для его продления.

Что может помешать наследникам получить имущество

Чаще всего проблемы возникают из-за:

  • потери документов;
  • оформления прав на разрушенное имущество;
  • невозможности подтвердить факт смерти на оккупированной территории;
  • необходимости через суд подтверждать родственные отношения или право собственности.

Юридическую поддержку, для решения этих проблем, можно получить благодаря системе бесплатной правовой помощи.

Ранее мы писали, что в Украине имущество можно унаследовать двумя путями: либо по завещанию, либо по общим правилам закона. Каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы, поэтому от выбранного способа зависит, как именно будет разделено наследство.

Также мы рассказывали, что вопросы наследства часто вызывают споры даже между близкими родственниками. Чтобы избежать таких ситуаций, украинское законодательство устанавливает четкие правила, которые регулируют раздел имущества после смерти человека.

документы нотариус наследство имущество завещание
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации