Наследство в оккупации — как украинцам получить имущество в 2025 году

Если наследственное имущество расположено на временно оккупированной территории, украинцы все равно могут оформить наследство. Процедура происходит по общим правилам, предусмотренным украинским законодательством.

О том, могут ли украинцы получить в наследство имущество, которое находится на оккупированных территориях, и как это сделать, объяснили в Министерстве юстиции Украины.

Кто может открыть наследственное дело

В Минюсте объяснили, что сам факт того, что место открытия наследства находится на оккупированной территории, не лишает наследника права получить имущество. Это влияет только на порядок действий — нотариус определяет другое допустимое место открытия наследства и проводит оформление документов.

Обычно наследство открывается по последнему месту жительства умершего. Но во время военного положения, если этот адрес в зоне боевых действий или на оккупированной территории, любой нотариус в Украине может открыть наследственное дело, независимо от фактического места жительства наследодателя. Для этого нотариус проверяет статус населенного пункта по официальному Перечню территорий в зоне боевых действий или оккупации.

Если дело уже открывали на оккупированной территории, но продолжить его невозможно из-за потери документов или отсутствия доступа, любой государственный или частный нотариус в Украине может взять его дальнейшее ведение после обращения наследника.

Сколько есть времени на принятие наследства и какие документы для этого нужны

Базовый срок — шесть месяцев со дня смерти. Но во время военного положения и еще два года после его завершения действует исключение: если смерть зарегистрировали позже чем через месяц после фактической даты смерти, шестимесячный срок отсчитывается со дня государственной регистрации смерти.

Это касается и наследства, открытого до начала войны, если срок еще не истек. Наследник подает заявление и прилагает:

свидетельство о смерти;

документы о родственных отношениях;

документы о праве собственности на имущество и данные о его государственной регистрации.

Перечень может меняться в зависимости от ситуации. Свидетельство о праве на наследство выдается после завершения шестимесячного срока, если нет предусмотренных законом обстоятельств для его продления.

Что может помешать наследникам получить имущество

Чаще всего проблемы возникают из-за:

потери документов;

оформления прав на разрушенное имущество;

невозможности подтвердить факт смерти на оккупированной территории;

необходимости через суд подтверждать родственные отношения или право собственности.

Юридическую поддержку, для решения этих проблем, можно получить благодаря системе бесплатной правовой помощи.

