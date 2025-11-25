Видео
Дата публикации 25 ноября 2025 08:15
обновлено: 09:04
Наследство в Украине — получат ли имущество дети от первого брака
Женщина с детьми. Фото: Pexels

Наследственные вопросы часто становятся причиной конфликтов даже среди ближайших членов семьи. Чтобы предотвратить споры, украинское законодательство устанавливает четкие правила по разделу имущества после смерти владельца.

О том, могут ли получить наследство дети от первого брака, говорится в статье 1261 Гражданского кодекса Украины.

Могут ли дети от первого брака получить наследство

Если человек не оставил завещания, наследство распределяется по закону — в зависимости от степени родства. К наследникам первой очереди относятся ближайшие родственники умершего:

  • дети;
  • родители;
  • муж или жена.

Право на наследование имеют все дети: рожденные в браке, вне его, усыновленные, а также те, которые появились на свет в течение десяти месяцев после смерти отца.

Поэтому дети от предыдущих браков тоже могут претендовать на имущество матери или отца, независимо от того, на кого была оформлена собственность. Однако это касается только активов, приобретенными во время этих брачных отношений.

Сколько времени дают на принятие наследства

Закон предусматривает, что наследник имеет право подать заявление о принятии наследства в течение шести месяцев со дня его открытия. Если человек не успел сделать это вовремя, он автоматически считается отказавшимся от наследства. Однако с согласия других наследников этот срок можно продлить.

Если пропуск срока произошел по уважительной причине, суд имеет право предоставить дополнительное время для подачи заявления. В случае, когда наследники первой очереди не воспользовались своим правом, к наследованию привлекаются родственники следующих очередей.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве

Некоторые наследники первой очереди имеют гарантированное законом право на часть наследства, даже если существует завещание, которое их не учитывает. К таким лицам относятся несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособный муж или жена, а также нетрудоспособные родители умершего.

Они получают половину той доли, которая принадлежала бы им при отсутствии завещания. При этом суд может уменьшить размер обязательной доли, учитывая характер отношений между наследником и наследодателем и другие важные обстоятельства.

Ранее мы писали, что украинцам советуют внимательно обдумать все обстоятельства перед тем, как подавать документы на получение наследства. Потому что вместе с ценным имуществом можно унаследовать и долги и дополнительные хлопоты.

Также мы рассказывали, что в Украине есть два варианта перехода наследства: по закону или по завещанию. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Кроме того, от выбора способа зависит, как именно будет распределено имущество.

