По завещанию или по закону — как выгоднее передать имущество по наследству

Мужчина делает пометки в документе. Фото: Pexels

В Украине существуют два основных способа наследования имущества: по закону и по завещанию. Оба имеют свои преимущества и недостатки, а выбор способа может существенно повлиять на распределение наследства.

О том, что выгоднее — наследование по закону или по завещанию, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Чем отличается наследование по завещанию и по закону

Наследование по закону основывается на родственных связях и браке. Закон определяет пять очередей наследников: от детей, супругов и родителей до других родственников шестой степени родства.

Преимущества этого способа — простота оформления, четкие правила раздела имущества и защита ближайших родственников. Однако закон не учитывает индивидуальные пожелания наследодателя и не позволяет передать активы третьим лицам, которые не имеют родственных связей с человеком.

Наследование по завещанию дает наследодателю максимальную свободу распоряжения имуществом. Он может назначить наследниками любых физических или юридических лиц, определить конкретные доли и прописать определенные обязанности для наследников.

Завещание позволяет лишить наследства отдельных лиц, однако это не касается тех, кто имеет права на обязательную долю имущества. Этот вариант также требует определенных затрат от наследодателя на оформление документа у нотариуса.

Сколько стоит составить завещание в 2025 году

Цена завещания зависит от его сложности. Если документ включает много имущества, нескольких наследников или дополнительные условия (например, что делать, если основной наследник отказывается от имущества), стоимость возрастает.

Дополнительно на цену влияет, нужна ли консультация нотариуса. Если человек хочет, чтобы специалист помог правильно оформить завещание и избежать юридических ошибок, за это придется доплатить отдельно. По тарифам Министерства юстиции Украины за оформление документа придется отдать:

простое завещание — 253 грн;

тайное завещание — 506 грн;

завещание с отказом — 474 грн;

завещание со свидетелями — 538 грн;

отмена завещания — 253 грн;

завещание с сервитутом — 474 грн;

завещание с исполнителем — 506 грн;

совместное завещание супругов — 506 грн.

У частных нотариусов цены значительно выше. В среднем стоимость стартует с 2 000 грн. Однако здесь также все индивидуально, окончательный ценник зависит от города, сроков и сложности документа.

Какой вариант более выгодный для украинцев

Для тех, кто хочет обеспечить четкое и равное распределение имущества среди родственников без дополнительных затрат, подойдет наследование по закону. Однако, если человек желает определять конкретных наследников и их доли имущества, лучше всего подходит вариант с завещанием.

Ранее мы писали, что после смерти человека его имущество обычно передается ближайшим родственникам или тем, кто указан в завещании. Однако определенные лица могут быть лишены права на наследование.

Также мы рассказывали, что многие ошибочно считают, что в наследство входят только недвижимость, земельные участки или сбережения. На самом деле вместе с имуществом можно унаследовать и финансовые обязательства, которые оставил после себя человек.