Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Завещание или наследство по закону — какой вариант выгоднее

Завещание или наследство по закону — какой вариант выгоднее

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 17:12
обновлено: 15:20
По завещанию или по закону — как выгоднее передать имущество по наследству
Мужчина делает пометки в документе. Фото: Pexels

В Украине существуют два основных способа наследования имущества: по закону и по завещанию. Оба имеют свои преимущества и недостатки, а выбор способа может существенно повлиять на распределение наследства.

О том, что выгоднее — наследование по закону или по завещанию, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Чем отличается наследование по завещанию и по закону

Наследование по закону основывается на родственных связях и браке. Закон определяет пять очередей наследников: от детей, супругов и родителей до других родственников шестой степени родства.

Преимущества этого способа — простота оформления, четкие правила раздела имущества и защита ближайших родственников. Однако закон не учитывает индивидуальные пожелания наследодателя и не позволяет передать активы третьим лицам, которые не имеют родственных связей с человеком.

Наследование по завещанию дает наследодателю максимальную свободу распоряжения имуществом. Он может назначить наследниками любых физических или юридических лиц, определить конкретные доли и прописать определенные обязанности для наследников.

Завещание позволяет лишить наследства отдельных лиц, однако это не касается тех, кто имеет права на обязательную долю имущества. Этот вариант также требует определенных затрат от наследодателя на оформление документа у нотариуса.

Сколько стоит составить завещание в 2025 году

Цена завещания зависит от его сложности. Если документ включает много имущества, нескольких наследников или дополнительные условия (например, что делать, если основной наследник отказывается от имущества), стоимость возрастает.

Дополнительно на цену влияет, нужна ли консультация нотариуса. Если человек хочет, чтобы специалист помог правильно оформить завещание и избежать юридических ошибок, за это придется доплатить отдельно. По тарифам Министерства юстиции Украины за оформление документа придется отдать:

  • простое завещание — 253 грн;
  • тайное завещание — 506 грн;
  • завещание с отказом — 474 грн;
  • завещание со свидетелями — 538 грн;
  • отмена завещания — 253 грн;
  • завещание с сервитутом — 474 грн;
  • завещание с исполнителем — 506 грн;
  • совместное завещание супругов — 506 грн.

У частных нотариусов цены значительно выше. В среднем стоимость стартует с 2 000 грн. Однако здесь также все индивидуально, окончательный ценник зависит от города, сроков и сложности документа.

Какой вариант более выгодный для украинцев

Для тех, кто хочет обеспечить четкое и равное распределение имущества среди родственников без дополнительных затрат, подойдет наследование по закону. Однако, если человек желает определять конкретных наследников и их доли имущества, лучше всего подходит вариант с завещанием.

Ранее мы писали, что после смерти человека его имущество обычно передается ближайшим родственникам или тем, кто указан в завещании. Однако определенные лица могут быть лишены права на наследование.

Также мы рассказывали, что многие ошибочно считают, что в наследство входят только недвижимость, земельные участки или сбережения. На самом деле вместе с имуществом можно унаследовать и финансовые обязательства, которые оставил после себя человек.

закон наследство имущество расходы завещание
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации