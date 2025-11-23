Відео
Заповіт чи спадщина за законом — який варіант вигідніший

Заповіт чи спадщина за законом — який варіант вигідніший

Дата публікації: 23 листопада 2025 17:12
Оновлено: 15:20
По заповіту чи за законом — як вигідніше передати майно у спадок
Чоловік робить помітки в документі. Фото: Pexels

В Україні існують два основні способи спадкування майна: за законом та за заповітом. Обидва мають свої переваги та недоліки, а вибір способу може суттєво вплинути на розподіл спадщини.

Про те, що вигідніше — спадкування за законом чи за заповітом, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Чим відрізняється спадкування за заповітом та за законом

Спадкування за законом ґрунтується на родинних зв’язках і шлюбі. Закон визначає п’ять черг спадкоємців: від дітей, подружжя та батьків до інших родичів шостого ступеня споріднення. 

Переваги цього способу — простота оформлення, чіткі правила поділу майна і захист найближчих родичів. Однак закон не враховує індивідуальні побажання спадкодавця і не дозволяє передати активи третім особам, які не мають родинних зв'язків з людиною.

Спадкування за заповітом дає спадкодавцю максимальну свободу розпорядження майном. Він може призначити спадкоємцями будь-яких фізичних або юридичних осіб, визначити конкретні частки та прописати певні обов'язки для спадкоємців. 

Заповіт дозволяє позбавити спадщини окремих осіб, однак це не стосується тих, хто має права на обов’язкову частку майна. Цей варіант також потребує певних витрат від спадкодавця на оформлення документа у нотаріуса.

Скільки коштує скласти заповіт у 2025 році

Ціна заповіту залежить від його складності. Якщо документ включає багато майна, кількох спадкоємців або додаткові умови (наприклад, що робити, якщо основний спадкоємець відмовляється від майна), вартість зростає.

Додатково на ціну впливає, чи потрібна консультація нотаріуса. Якщо людина хоче, щоб фахівець допоміг правильно оформити заповіт і уникнути юридичних помилок, за це доведеться доплатити окремо. За тарифами Міністерства юстиції України за оформлення документа доведеться віддати:

  • простий заповіт — 253 грн;
  • таємний заповіт — 506 грн;
  • заповіт із відказом — 474 грн;
  • заповіт зі свідками — 538 грн;
  • скасування заповіту — 253 грн;
  • заповіт із сервітутом — 474 грн;
  • заповіт із виконавцем — 506 грн;
  • спільний заповіт подружжя — 506 грн.

У приватних нотаріусів ціни значно вищі. В середньому вартість стартує з 2 000 грн. Однак тут також все індивідуально, остаточний цінник залежить від міста, термінів і складності документа.

Який варіант вигідніший для українців

Для тих, хто хоче забезпечити чіткий та рівний розподіл майна серед родичів без додаткових витрат, підійде спадкування за законом. Однак, якщо людина бажає визначати конкретних спадкоємців та їх частки майна, найкраще підходить варіант із заповітом. 

Раніше ми писали, що після смерті людини її майно зазвичай передається найближчим родичам або тим, кого зазначено у заповіті. Проте певні особи можуть бути позбавлені права на спадкування.

Також ми розповідали, що багато хто помилково вважає, що до спадщини входять лише нерухомість, земельні ділянки чи заощадження. Насправді разом із майном можна успадкувати й фінансові зобов’язання, які залишила по собі людина.

закон спадок майно витрати заповіт
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
