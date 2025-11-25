Спадщина в Україні — чи отримають майно діти від першого шлюбу

Жінка з дітьми. Фото: Pexels

Спадкові питання часто стають причиною конфліктів навіть серед найближчих членів родини. Щоб запобігти суперечкам, українське законодавство встановлює чіткі правила щодо поділу майна після смерті власника.

Про те, чи можуть отримати спадщину діти від першого шлюбу, зазначається у статті 1261 Цивільного кодексу України.

Чи можуть діти від першого шлюбу отримати спадок

Якщо людина не залишила заповіту, спадщина розподіляється за законом — залежно від ступеня спорідненості. До спадкоємців першої черги належать найближчі родичі померлого:

діти;

батьки;

чоловік чи дружина.

Право на спадкування мають усі діти: народжені у шлюбі, поза ним, усиновлені, а також ті, що з’явилися на світ протягом десяти місяців після смерті батька.

Тож діти від попередніх шлюбів теж можуть претендувати на майно матері або батька, незалежно від того, на кого було оформлено власність. Проте це стосується тільки активів, набутими під час цих шлюбних відносин.

Скільки часу дають на прийняття спадщини

Закон передбачає, що спадкоємець має право подати заяву про прийняття спадщини протягом шести місяців від дня її відкриття. Якщо людина не встигла зробити це вчасно, вона автоматично вважається такою, що відмовилася від спадщини. Однак за згодою інших спадкоємців цей строк можна продовжити.

Якщо пропуск строку стався з поважної причини, суд має право надати додатковий час для подання заяви. У випадку, коли спадкоємці першої черги не скористалися своїм правом, до спадкування залучаються родичі наступних черг.

Хто має право на обов'язкову частку в спадщині

Деякі спадкоємці першої черги мають гарантоване законом право на частину спадщини, навіть якщо існує заповіт, який їх не враховує. До таких осіб належать неповнолітні або непрацездатні діти, непрацездатний чоловік або дружина, а також непрацездатні батьки померлого.

Вони отримують половину тієї частки, яка належала б їм за відсутності заповіту. При цьому суд може зменшити розмір обов’язкової частки, врахувавши характер стосунків між спадкоємцем і спадкодавцем та інші важливі обставини.

