Наследование в гражданском браке — в каком случае сожители получают имущество

Гражданский брак все чаще встречается в современном обществе как форма партнерских отношений. Однако он не дает таких же прав и защиты, как официально зарегистрированный брак.

О том, в каких случаях гражданский партнер может получить наследство своего сожителя, объяснили в Министерстве юстиции Украины.

Имеет ли гражданский партнер право на наследство

Право на имущество умершего переходит либо по завещанию, либо в соответствии с законом. Если наследование происходит по завещанию, последняя воля наследодателя является ключевой — он сам решает, кто получит имущество.

В случае наследования по закону, гражданские партнеры не попадают в первую очередь наследников. Они могут претендовать на наследство только в четвертой очереди.

Чтобы воспользоваться этим правом, гражданский партнер должен доказать в суде, что проживал с умершим как одна семья не менее пяти лет до момента открытия наследства.

Если суд подтвердит заявление, и предыдущие наследники первой, второй или третьей очереди отсутствуют или отказываются от наследства, гражданский муж или жена получают право на наследование.

Когда можно изменить очередность наследования

Иногда длительная совместная жизнь становится основанием для исключения, и лицо может получить право на наследство раньше определенной очереди.

Закон позволяет нотариально оформить договор между наследниками после открытия наследства. Таким образом, лицо из четвертой очереди может получить имущество вместе с наследниками первой очереди. В то же время это не может нарушать права тех, кто не участвует в договоре или имеет обязательную долю в наследстве.

Суд также может предоставить право на наследование лицам из следующих очередей, если они в течение длительного времени ухаживали за наследодателем, обеспечивали его материально или оказывали другую поддержку в состоянии беспомощности из-за старости, болезни или инвалидности.

Как подтвердить факт совместного проживания

Суд признает гражданский брак только при наличии доказательств совместной жизни и взаимных обязательств. К таким доказательствам относятся:

взаимная помощь;

взаимные права и обязанности;

участие в расходах на жилье и ремонт;

совместное проживание и ведение быта;

покупка имущества для совместного пользования;

устные или письменные договоренности относительно пользования жильем;

другие обстоятельства, свидетельствующие о реальных семейных отношениях пары.

Итак, хотя гражданский брак становится все более распространенным, он не гарантирует автоматической юридической защиты, особенно в отношении наследства. Поэтому людям в незарегистрированных отношениях важно заранее позаботиться о юридической безопасности своих прав.

