Спадкова трансмісія та право представлення — що це та хто в такому разі отримає майно

Людина ставить підпис на документі. Фото: Pixabay

Спадкування — це передача майна від померлого до тих, хто має на це право. Воно може відбуватися за заповітом або за законом.

Про те, як відбувається спадкування за правом представлення та що таке спадкова трансмісія, пояснили в Міністерстві юстиції України.

Як відбувається процес спадкування в Україні

Якщо є заповіт, першими право на спадщину мають особи, зазначені в ньому. Якщо заповіту немає, він недійсний, спадкоємці відмовилися від спадщини або не прийняли її, а також якщо заповіт не охоплює все майно, тоді спадкування здійснюється за законом. У цьому випадку визначено черговість спадкоємців у Цивільному кодексі України.

Кожна черга отримує право на спадщину залежно від ступеня спорідненості зі спадкодавцем. Наступна черга запрошується лише тоді, коли немає спадкоємців попередньої черги, вони усунуті від спадкування, відмовилися або не прийняли спадщину.

Однак, є деякі винятки, передбачені законом. Іноді спадкоємець помирає ще до відкриття спадщини або після, але не встигає її прийняти. Для таких ситуацій закон передбачає два механізми.

Спадкування за правом представлення

Це відбувається, коли спадкоємець помер до відкриття спадщини. Тоді його місце займають родичі. Наприклад:

онуки отримують частку, яка належала б їхнім батькам;

правнуки — частку, що належала б бабусі чи дідусеві;

племінники — частку, яку отримали б їхні батьки;

двоюрідні брати та сестри — частку, що отримали б їхні тітка або дядько.

Якщо таких родичів кілька, спадщина ділиться порівну. Право представлення діє без обмежень щодо ступеня спорідненості в прямій низхідній лінії.

Що таке спадкова трансмісія та коли вона застосовується

Цей механізм застосовується, коли спадкоємець помер після відкриття спадщини, але не встиг її прийняти. У такому випадку право на його частку переходить до власних спадкоємців.

Виняток — обов’язкова частка, яка не передається. Прийняття спадщини здійснюється у строк, що залишився первісному спадкоємцю, але якщо цей строк менший за три місяці, його автоматично продовжують до трьох місяців.

Основні відмінності прав представлення та трансмісії

Право представлення діє тільки за законом, тоді як трансмісія можлива як за законом, так і за заповітом. Окрім того:

представлення застосовується, якщо спадкоємець помер до відкриття спадщини;

трансмісія — якщо після відкриття, але не встиг її прийняти.

Також за правом представлення спадкоємцями можуть бути лише родичі, а за трансмісією — родичі або інші особи, зазначені у заповіті.

