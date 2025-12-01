Наследственная трансмиссия и право представления — что это и кто в таком случае получит имущество

Человек ставит подпись на документе. Фото: Pixabay

Наследование — это передача имущества от умершего к тем, кто имеет на это право. Оно может происходить по завещанию или по закону.

О том, как происходит наследование по праву представления и что такое наследственная трансмиссия, объяснили в Министерстве юстиции Украины.

Реклама

Читайте также:

Как происходит процесс наследования в Украине

Если есть завещание, первыми право на наследство имеют лица, указанные в нем. Если завещания нет, оно недействительно, наследники отказались от наследства или не приняли его, а также если завещание не охватывает все имущество, тогда наследование осуществляется по закону. В этом случае определена очередность наследников в Гражданском кодексе Украины.

Каждая очередь получает право на наследство в зависимости от степени родства с наследодателем. Следующая очередь приглашается только тогда, когда нет наследников предыдущей очереди, они отстранены от наследования, отказались или не приняли наследство.

Однако, есть некоторые исключения, предусмотренные законом. Иногда наследник умирает еще до открытия наследства или после, но не успевает его принять. Для таких ситуаций закон предусматривает два механизма.

Наследование по праву представления

Это происходит, когда наследник умер до открытия наследства. Тогда его место занимают родственники. Например:

внуки получают долю, которая принадлежала бы их родителям;

правнуки — долю, которая принадлежала бы бабушке или дедушке;

племянники — долю, которую получили бы их родители;

двоюродные братья и сестры — долю, которую получили бы их тетя или дядя.

Если таких родственников несколько, наследство делится поровну. Право представления действует без ограничений по степени родства в прямой нисходящей линии.

Что такое наследственная трансмиссия и когда она применяется

Этот механизм применяется, когда наследник умер после открытия наследства, но не успел его принять. В таком случае право на его долю переходит к собственным наследникам.

Исключение — обязательная доля, которая не передается. Принятие наследства осуществляется в срок, оставшийся первоначальному наследнику, но если этот срок меньше трех месяцев, его автоматически продлевают до трех месяцев.

Основные различия прав представления и трансмиссии

Право представления действует только по закону, тогда как трансмиссия возможна как по закону, так и по завещанию. Кроме того:

представление применяется, если наследник умер до открытия наследства;

трансмиссия — если после открытия, но не успел его принять.

Также по праву представления наследниками могут быть только родственники, а по трансмиссии — родственники или другие лица, указанные в завещании.

Ранее мы писали, что если наследственное имущество находится на временно оккупированной территории, граждане Украины все равно могут его унаследовать по обычной процедуре, предусмотренной законом.

Также мы рассказывали, что гражданский брак становится все более распространенным способом партнерских отношений, однако он не обеспечивает тех же прав и гарантий, что и официальная регистрация брака.