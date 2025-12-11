Спадщина в Україні — кому дістанеться майно, якщо на нього претендує кілька родичів

Людина ставить підпис на документі. Фото: Pexels

Проблеми зі спадкуванням часто виникають у найскладніші моменти життя. Після смерті близької людини родичі нерідко стикаються з суперечками щодо майна, незрозумілою черговістю спадкоємців та бюрократичними труднощами.

Про те, які ділиться спадщина, якщо на майно є кілька претендентів, у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповів юрист Олег Козляк.

Коли на одне й те саме майно є кілька претендентів

За словами експерта, процедура спадкування чітко прописана законом. Усі, хто претендує на спадщину, повинні протягом шести місяців звернутися до нотаріуса і подати заяву про її прийняття. Далі майно розподіляється:

за заповітом, якщо він є;

за законом, якщо заповіт відсутній.

"Якщо спадкоємців кілька, вони автоматично отримують частки у спадщині у рівних долях, якщо інше не встановлено заповітом або угодою між ними", — пояснив Козляк.

Юрист також додав, що родичі можуть самостійно вирішити, кому що дістається. В такому разі це потрібно оформити у вигляді нотаріальної угоди.

Якщо згоди досягти не вдається, питання вирішує суд — він може поділити майно, призначити компенсацію або передати конкретний об’єкт одному зі спадкоємців.

Скільки черг спадкоємців передбачено українським законодавством

В Міністерстві юстиції України розповіли, що якщо заповіту немає, право на спадкування визначає Цивільний кодекс України, який встановлює п’ять черг спадкоємців.

Перша черга (ст. 1261): діти (включно з усиновленими та народженими після смерті), чоловік або дружина, а також батьки померлого. Друга черга (ст. 1262): рідні брати та сестри, бабуся і дідусь з обох боків. Третя черга (ст. 1263): рідні тітка та дядько. Четверта черга (ст. 1264): особи, які не є родичами, але проживали зі спадкодавцем однією сім’єю щонайменше 5 років до його смерті. П'ята черга: інші родичі до шостого ступеня споріднення та утриманці, які не були членами сім’ї.

Кожна наступна черга отримує право на спадщину лише тоді, коли немає спадкоємців попередньої, або якщо вони відмовилися чи не прийняли спадщину.

