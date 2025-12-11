Видео
Главная Экономика Кому достанется наследство, если есть несколько претендентов

Кому достанется наследство, если есть несколько претендентов

Дата публикации 11 декабря 2025 07:15
Наследство в Украине — кому достанется имущество, если на него претендует несколько родственников
Человек ставит подпись на документе. Фото: Pexels

Проблемы с наследованием часто возникают в самые сложные моменты жизни. После смерти близкого человека родственники нередко сталкиваются со спорами относительно имущества, непонятной очередностью наследников и бюрократическими трудностями.

О том, как делится наследство, если на имущество есть несколько претендентов, в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн рассказал юрист Олег Козляк.

Читайте также:

Когда на одно и то же имущество есть несколько претендентов

По словам эксперта, процедура наследования четко прописана законом. Все, кто претендует на наследство, должны в течение шести месяцев обратиться к нотариусу и подать заявление о его принятии. Далее имущество распределяется:

  • по завещанию, если оно есть;
  • по закону, если завещание отсутствует.

"Если наследников несколько, они автоматически получают доли в наследстве в равных долях, если иное не установлено завещанием или соглашением между ними", — пояснил Козляк.

Юрист также добавил, что родственники могут самостоятельно решить, кому что достается. В таком случае это нужно оформить в виде нотариального соглашения.

Если согласия достичь не удается, вопрос решает суд — он может поделить имущество, назначить компенсацию или передать конкретный объект одному из наследников.

Сколько очередей наследников предусмотрено украинским законодательством

В Министерстве юстиции Украины рассказали, что если завещания нет, право на наследование определяет Гражданский кодекс Украины, который устанавливает пять очередей наследников.

  1. Первая очередь (ст. 1261): дети (включая усыновленных и рожденных после смерти), муж или жена, а также родители умершего.
  2. Вторая очередь (ст. 1262): родные братья и сестры, бабушка и дедушка с обеих сторон.
  3. Третья очередь (ст. 1263): родные тетя и дядя.
  4. Четвертая очередь (ст. 1264): лица, которые не являются родственниками, но проживали с наследодателем одной семьей не менее 5 лет до его смерти.
  5. Пятая очередь: другие родственники до шестой степени родства и иждивенцы, которые не были членами семьи.

Каждая следующая очередь получает право на наследство только тогда, когда нет наследников предыдущей, или если они отказались или не приняли наследство.

Ранее мы писали, что в современном обществе все больше пар живут вместе без официального оформления брака. Такой союз не предоставляет партнерам тех же прав и гарантий, которые имеют супруги, зарегистрировавшие брак в государственных органах.

Также мы рассказывали, что наследование — это процесс, когда имущество человека после его смерти переходит к лицам, которые имеют на него право. Передать наследство можно двумя способами: через завещание или в соответствии с нормами закона.

закон нотариус наследство имущество завещание
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
