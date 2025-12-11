Наследство в Украине — кому достанется имущество, если на него претендует несколько родственников

Человек ставит подпись на документе. Фото: Pexels

Проблемы с наследованием часто возникают в самые сложные моменты жизни. После смерти близкого человека родственники нередко сталкиваются со спорами относительно имущества, непонятной очередностью наследников и бюрократическими трудностями.

О том, как делится наследство, если на имущество есть несколько претендентов, в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн рассказал юрист Олег Козляк.

Когда на одно и то же имущество есть несколько претендентов

По словам эксперта, процедура наследования четко прописана законом. Все, кто претендует на наследство, должны в течение шести месяцев обратиться к нотариусу и подать заявление о его принятии. Далее имущество распределяется:

по завещанию, если оно есть;

по закону, если завещание отсутствует.

"Если наследников несколько, они автоматически получают доли в наследстве в равных долях, если иное не установлено завещанием или соглашением между ними", — пояснил Козляк.

Юрист также добавил, что родственники могут самостоятельно решить, кому что достается. В таком случае это нужно оформить в виде нотариального соглашения.

Если согласия достичь не удается, вопрос решает суд — он может поделить имущество, назначить компенсацию или передать конкретный объект одному из наследников.

Сколько очередей наследников предусмотрено украинским законодательством

В Министерстве юстиции Украины рассказали, что если завещания нет, право на наследование определяет Гражданский кодекс Украины, который устанавливает пять очередей наследников.

Первая очередь (ст. 1261): дети (включая усыновленных и рожденных после смерти), муж или жена, а также родители умершего. Вторая очередь (ст. 1262): родные братья и сестры, бабушка и дедушка с обеих сторон. Третья очередь (ст. 1263): родные тетя и дядя. Четвертая очередь (ст. 1264): лица, которые не являются родственниками, но проживали с наследодателем одной семьей не менее 5 лет до его смерти. Пятая очередь: другие родственники до шестой степени родства и иждивенцы, которые не были членами семьи.

Каждая следующая очередь получает право на наследство только тогда, когда нет наследников предыдущей, или если они отказались или не приняли наследство.

