Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Особые наследники — кто получит имущество несмотря на завещание

Особые наследники — кто получит имущество несмотря на завещание

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 07:25
Наследство в 2026 году — кто получит имущество, даже если их не упомянули в завещании
Люди у юриста. Фото: Pexels

В Украине наследство по закону переходит к родственникам в определенной очереди. Но человек может самостоятельно решить, кому оставить свое имущество, оформив завещание. Несмотря на это, конфликты между наследниками случаются часто, и многие из них в итоге приходится решать в суде.

О том, кто получит долю наследства, даже если их не указали в завещании, в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн рассказал юрист Олег Козляк.

Реклама
Читайте также:

Кто обязательно получает долю наследства

Даже если в завещании указаны конкретные наследники, закон защищает так называемых обязательных наследников — лиц, которые имеют гарантированное право на часть имущества. К ним относятся:

  • несовершеннолетние дети;
  • нетрудоспособные родители;
  • совершеннолетние нетрудоспособные дети;
  • нетрудоспособный супруг или супруга умершего.

"Они не могут быть полностью отстраненными от наследства и имеют право на половину доли, которую получили бы в случае наследования по закону", — пояснил эксперт.

Он также добавил, что это право действует всегда, даже если в завещании они не упомянуты или указаны другие лица.

Как такие наследники получают свою долю

Правила принятия наследства для таких лиц общие:

  1. Если наследник жил с умершим на момент его смерти и не отказался от наследства, он автоматически считается принявшим наследство.
  2. Если же он не проживал вместе с наследодателем и не подал заявление о принятии наследства, то его право считается не использованным.
  3. Если обязательным наследникам не предоставили их долю, суд может признать свидетельство о праве на наследство недействительным в этой части.

Когда обязательную долю могут уменьшить

Суд имеет право уменьшить размер обязательной доли, учитывая отношения между умершим и наследником и другие важные обстоятельства, например материальное положение наследника.

Согласно статье 1224 Гражданского кодекса Украины, некоторые лица могут быть вообще отстранены от наследования, если для этого есть предусмотренные законом основания.

Ранее мы писали, что гражданский брак сегодня встречается довольно часто, но с точки зрения закона такие партнеры не относятся к первой очереди наследников. Они могут получить наследство только как наследники четвертой очереди.

Также мы рассказывали, что вопрос наследования часто создает дополнительные трудности в самые тяжелые моменты. После смерти близкого человека родственники могут столкнуться со спорами относительно имущества, путаницей в очередях наследников и другими препятствиями.

закон документы наследство имущество завещание
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации