Наследство в 2026 году — кто получит имущество, даже если их не упомянули в завещании

В Украине наследство по закону переходит к родственникам в определенной очереди. Но человек может самостоятельно решить, кому оставить свое имущество, оформив завещание. Несмотря на это, конфликты между наследниками случаются часто, и многие из них в итоге приходится решать в суде.

О том, кто получит долю наследства, даже если их не указали в завещании, в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн рассказал юрист Олег Козляк.

Кто обязательно получает долю наследства

Даже если в завещании указаны конкретные наследники, закон защищает так называемых обязательных наследников — лиц, которые имеют гарантированное право на часть имущества. К ним относятся:

несовершеннолетние дети;

нетрудоспособные родители;

совершеннолетние нетрудоспособные дети;

нетрудоспособный супруг или супруга умершего.

"Они не могут быть полностью отстраненными от наследства и имеют право на половину доли, которую получили бы в случае наследования по закону", — пояснил эксперт.

Он также добавил, что это право действует всегда, даже если в завещании они не упомянуты или указаны другие лица.

Как такие наследники получают свою долю

Правила принятия наследства для таких лиц общие:

Если наследник жил с умершим на момент его смерти и не отказался от наследства, он автоматически считается принявшим наследство. Если же он не проживал вместе с наследодателем и не подал заявление о принятии наследства, то его право считается не использованным. Если обязательным наследникам не предоставили их долю, суд может признать свидетельство о праве на наследство недействительным в этой части.

Когда обязательную долю могут уменьшить

Суд имеет право уменьшить размер обязательной доли, учитывая отношения между умершим и наследником и другие важные обстоятельства, например материальное положение наследника.

Согласно статье 1224 Гражданского кодекса Украины, некоторые лица могут быть вообще отстранены от наследования, если для этого есть предусмотренные законом основания.

