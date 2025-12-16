Очереди наследников в Украине хотят изменить — кому станет труднее получить имущество

Человек держит в руках Гражданский кодекс. Фото: УНИАН

Действующий Гражданский кодекс больше не соответствует современным реалиям в Украине сформированных войной, глобализацией, цифровизацией, массовым наследованием бизнеса и корпоративных прав. Поэтому парламент начал его комплексное обновление.

О том, как хотят изменить правила наследования в Украине, пишет "Судебно-юридическая газета".

Какие изменения готовит власть

В Верховной Раде уже зарегистрированы два законопроекта, которые предусматривают рекодификацию Гражданского кодекса. Они касаются первой и второй книг документа.

22 октября 2025 года депутаты приняли за основу законопроект №14056 (первая книга), а 5 ноября 2025 года — законопроект №14057 (вторая книга).

Другие книги Кодекса, с третьей по девятую, пока не зарегистрированы, но их тексты уже обнародованы для общественного обсуждения.

Как планируют изменить очереди наследников

Одни из важнейших изменений касаются наследственного права. Его нормы планируют перенести из книги шестой в книгу седьмую и существенно обновить.

В частности, в состав наследства смогут входить цифровые активы — например, цифровые объекты или права, если иное не запрещено законом или правилами пользования. Также может измениться очередность наследования по закону:

Вторая очередь — внуки наследодателя (даже если их родители живы).

— внуки наследодателя (даже если их родители живы). Третья очередь — родные братья и сестры, а также дед и бабка с обеих сторон.

— родные братья и сестры, а также дед и бабка с обеих сторон. Четвертая очередь — родные дяди и тети.

— родные дяди и тети. Пятая очередь — лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее пяти лет.

— лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее пяти лет. Шестая очередь — другие родственники до шестой степени родства включительно, а также иждивенцы, которые не были членами семьи.

Иждивенцами будут считаться несовершеннолетние или нетрудоспособные лица, которые по меньшей мере пять лет получали от наследодателя материальную помощь как основной или единственный источник существования.

Лица, совершившие умышленное убийство наследодателя или других потенциальных наследников, а также покушение на их жизнь, потеряют право на наследование.

Как будет приниматься наследство

Принятие наследства или отказ от него будет происходить только через заявление нотариусу. Если наследник в течение шести месяцев не подал заявление, не проживал вместе с наследодателем и не относится к социально уязвимым категориям, он будет считаться таким, что наследство не принял.

Наследственное имущество можно будет делить по договоренности или через суд. Договор о разделе наследства будет заключаться письменно и обязательно удостоверяться нотариально.

Кто будет управлять наследством

Отдельной новинкой станет введение управления наследством, в состав которого входят корпоративные права. До получения наследниками свидетельств нотариус будет назначать одного управляющего. Им может быть:

наследник;

исполнитель завещания;

лицо, определенное в завещании;

другое лицо по договору управления.

Управляющий сможет представлять интересы наследников на общем собрании компании. Если умерший был единственным владельцем и руководителем бизнеса, управляющий будет иметь право назначить исполнительный орган на период наследственной процедуры.

Исполнителя завещания планируют обязать не только контролировать долги наследодателя, но и обращаться в суд для их взыскания. Также появится возможность расторгнуть наследственный договор по согласию сторон без суда.

Ранее мы писали, что в Украине наследство обычно передается родственникам по закону, однако владелец может сам выбрать наследников, оформив завещание. Несмотря на это, споры относительно имущества часто решаются в судах.

Также мы рассказывали, что завещание позволяет заранее определить судьбу своего имущества после смерти. С его помощью наследодатель может передать собственность не только членам семьи, но и любым другим лицам по своему усмотрению.