Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Очереди наследников могут сместить — что изменится для украинцев

Очереди наследников могут сместить — что изменится для украинцев

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 14:10
Очереди наследников в Украине хотят изменить — кому станет труднее получить имущество
Человек держит в руках Гражданский кодекс. Фото: УНИАН

Действующий Гражданский кодекс больше не соответствует современным реалиям в Украине сформированных войной, глобализацией, цифровизацией, массовым наследованием бизнеса и корпоративных прав. Поэтому парламент начал его комплексное обновление.

О том, как хотят изменить правила наследования в Украине, пишет "Судебно-юридическая газета".

Реклама
Читайте также:

Какие изменения готовит власть

В Верховной Раде уже зарегистрированы два законопроекта, которые предусматривают рекодификацию Гражданского кодекса. Они касаются первой и второй книг документа.

22 октября 2025 года депутаты приняли за основу законопроект №14056 (первая книга), а 5 ноября 2025 года — законопроект №14057 (вторая книга).

Другие книги Кодекса, с третьей по девятую, пока не зарегистрированы, но их тексты уже обнародованы для общественного обсуждения.

Как планируют изменить очереди наследников

Одни из важнейших изменений касаются наследственного права. Его нормы планируют перенести из книги шестой в книгу седьмую и существенно обновить.

В частности, в состав наследства смогут входить цифровые активы — например, цифровые объекты или права, если иное не запрещено законом или правилами пользования. Также может измениться очередность наследования по закону:

  • Вторая очередь — внуки наследодателя (даже если их родители живы).
  • Третья очередь — родные братья и сестры, а также дед и бабка с обеих сторон.
  • Четвертая очередь — родные дяди и тети.
  • Пятая очередь — лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее пяти лет.
  • Шестая очередь — другие родственники до шестой степени родства включительно, а также иждивенцы, которые не были членами семьи.

Иждивенцами будут считаться несовершеннолетние или нетрудоспособные лица, которые по меньшей мере пять лет получали от наследодателя материальную помощь как основной или единственный источник существования.

Лица, совершившие умышленное убийство наследодателя или других потенциальных наследников, а также покушение на их жизнь, потеряют право на наследование.

Как будет приниматься наследство

Принятие наследства или отказ от него будет происходить только через заявление нотариусу. Если наследник в течение шести месяцев не подал заявление, не проживал вместе с наследодателем и не относится к социально уязвимым категориям, он будет считаться таким, что наследство не принял.

Наследственное имущество можно будет делить по договоренности или через суд. Договор о разделе наследства будет заключаться письменно и обязательно удостоверяться нотариально.

Кто будет управлять наследством

Отдельной новинкой станет введение управления наследством, в состав которого входят корпоративные права. До получения наследниками свидетельств нотариус будет назначать одного управляющего. Им может быть:

  • наследник;
  • исполнитель завещания;
  • лицо, определенное в завещании;
  • другое лицо по договору управления.

Управляющий сможет представлять интересы наследников на общем собрании компании. Если умерший был единственным владельцем и руководителем бизнеса, управляющий будет иметь право назначить исполнительный орган на период наследственной процедуры.

Исполнителя завещания планируют обязать не только контролировать долги наследодателя, но и обращаться в суд для их взыскания. Также появится возможность расторгнуть наследственный договор по согласию сторон без суда.

Ранее мы писали, что в Украине наследство обычно передается родственникам по закону, однако владелец может сам выбрать наследников, оформив завещание. Несмотря на это, споры относительно имущества часто решаются в судах.

Также мы рассказывали, что завещание позволяет заранее определить судьбу своего имущества после смерти. С его помощью наследодатель может передать собственность не только членам семьи, но и любым другим лицам по своему усмотрению.

закон законопроект наследство имущество завещание
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации