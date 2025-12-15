Завещание с условиями — что украинцы могут требовать от наследников для передачи имущества

Человек подписывает документ. Фото: УНИАН

Завещание является основным юридическим инструментом для возможности распоряжаться своим имуществом после смерти. Наследство можно передать как родственникам, так и любым другим лицам, которых выберет сам человек, составляющий документ.

О том, какие условия получения имущества может поставить завещатель своим наследникам, журналистке Новини.LIVE Насте Рейн рассказал юрист Олег Козляк.

Кого можно указать в завещании

На Правительственном портале отмечается, что завещатель имеет право указать в своем завещании одно или несколько лиц в качестве наследников. Причем это могут быть как родственники, так и лица, с которыми у него нет родственных связей.

Кроме того, завещатель может без указания причин лишить права на наследование любое лицо среди тех, кто имел бы право на наследство по закону.

Однако это не касается лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве — таких, как дети или нетрудоспособные родственники, с которыми завещатель был обязан поддерживать связи. Это предусмотрено статьями 1235 Гражданского кодекса Украины.

Завещатель может указать в своем завещании не только имущество, которое он имеет на момент составления документа, но и то, которое он может приобрести в будущем. Это важно, если, например, у завещателя есть планы по приобретению имущества после составления завещания. Кроме того, завещание может быть составлено как на все наследство, так и на его часть.

Какие условия для наследников могут быть прописаны в завещании

Также существует возможность установить в завещании определенные условия, которые наследник должен выполнить для того, чтобы получить право на наследство. Например, завещатель может указать, что наследник должен:

получить образование;

проживать в определенном месте;

родить ребенка или выполнить другие действия, чтобы стать наследником.

Юрист уточнил, что условия могут касаться различных аспектов жизни наследника, но они не должны нарушать законодательство или ограничивать конституционные права человека.

"Завещатель может требовать от наследника, например: ухаживать за определенным человеком (родителями, родственником), содержать домашнее животное, сохранить жилье в конкретном состоянии, не продавать имущество в течение определенного времени, выполнить какое-то действие, связанное с сохранением семейного имущества", — пояснил Олег Козляк.

Юрист также добавил, что все эти требования должны быть четко прописаны в завещании. Если наследник не выполняет установленные условия, другие лица могут оспорить его право на наследство в суде.

