Наследство в Украине — почему стоит составить завещание еще в молодом возрасте

Почему не стоит откладывать составление завещания на старость
Завещание позволяет определить конкретного наследника или нескольких людей, которые обязательно получат имущество после смерти наследодателя. Многие не спешат составлять документ, но эксперты советуют позаботиться о его наличии заранее.
О том, почему стоит составить завещание в молодом возрасте, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал юрист Олег Козляк.
Какие преимущества имеет наследование по завещанию
В Министерстве юстиции Украины отмечают — если завещание не составлено, имущество умершего автоматически переходит к ближайшим родственникам в соответствии с законом. Однако иногда люди хотят передать свое имущество определенным лицам или группе людей, которые не являются родственниками. В таких случаях завещание становится необходимым инструментом.
Почему завещание стоит составить заранее
Многие украинцы откладывают оформление завещания на будущее. Однако юрист советует делать это заранее, даже в молодом возрасте. Основные причины:
- Спокойствие и уверенность: наличие завещания снижает юридические риски и упрощает процесс наследования для родных.
- Предотвращение конфликтов среди семьи: завещание четко фиксирует волю завещателя, что помогает избежать споров между наследниками.
- Передача имущества желаемым лицам: если завещания нет, имущество распределяется автоматически по закону, а не по желанию владельца.
- Установление правил пользования имуществом: завещатель может определить условия использования имущества, назначить ответственных лиц или позаботиться об интересах несовершеннолетних.
"Правильное юридическое планирование — включая составление завещания — позволяет защитить интересы семьи и обеспечить порядок в вопросах, которые часто становятся сложными и эмоциональными", — отмечает эксперт.
Кроме того, по словам Козляка, завещание можно менять неограниченное количество раз. Благодаря этому гарантируется, что в документе будут отражены актуальные пожелания владельца.
Ранее мы писали, что гражданский муж или жена не входят в перечень наследников первой очереди. Они могут получить имущество, но только при определенных обстоятельствах.
Также мы рассказывали, что по закону имущество человека после его смерти переходит к родственникам в определенной последовательности. При этом есть категория наследников, которые получат свою долю, даже если их не указали в завещании.
Читайте Новини.LIVE!