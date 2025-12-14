Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Почему не стоит откладывать составление завещания на старость

Почему не стоит откладывать составление завещания на старость

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 16:20
Наследство в Украине — почему стоит составить завещание еще в молодом возрасте
Человек ставит подпись на документе. Фото: Freepik

Завещание позволяет определить конкретного наследника или нескольких людей, которые обязательно получат имущество после смерти наследодателя. Многие не спешат составлять документ, но эксперты советуют позаботиться о его наличии заранее.

О том, почему стоит составить завещание в молодом возрасте, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал юрист Олег Козляк.

Реклама
Читайте также:

Какие преимущества имеет наследование по завещанию

В Министерстве юстиции Украины отмечают — если завещание не составлено, имущество умершего автоматически переходит к ближайшим родственникам в соответствии с законом. Однако иногда люди хотят передать свое имущество определенным лицам или группе людей, которые не являются родственниками. В таких случаях завещание становится необходимым инструментом.

Почему завещание стоит составить заранее

Многие украинцы откладывают оформление завещания на будущее. Однако юрист советует делать это заранее, даже в молодом возрасте. Основные причины:

  1. Спокойствие и уверенность: наличие завещания снижает юридические риски и упрощает процесс наследования для родных.
  2. Предотвращение конфликтов среди семьи: завещание четко фиксирует волю завещателя, что помогает избежать споров между наследниками.
  3. Передача имущества желаемым лицам: если завещания нет, имущество распределяется автоматически по закону, а не по желанию владельца.
  4. Установление правил пользования имуществом: завещатель может определить условия использования имущества, назначить ответственных лиц или позаботиться об интересах несовершеннолетних.

"Правильное юридическое планирование — включая составление завещания — позволяет защитить интересы семьи и обеспечить порядок в вопросах, которые часто становятся сложными и эмоциональными", — отмечает эксперт.

Кроме того, по словам Козляка, завещание можно менять неограниченное количество раз. Благодаря этому гарантируется, что в документе будут отражены актуальные пожелания владельца.

Ранее мы писали, что гражданский муж или жена не входят в перечень наследников первой очереди. Они могут получить имущество, но только при определенных обстоятельствах.

Также мы рассказывали, что по закону имущество человека после его смерти переходит к родственникам в определенной последовательности. При этом есть категория наследников, которые получат свою долю, даже если их не указали в завещании.

закон документы наследство имущество завещание
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации