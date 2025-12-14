Наследство в Украине — почему стоит составить завещание еще в молодом возрасте

Человек ставит подпись на документе. Фото: Freepik

Завещание позволяет определить конкретного наследника или нескольких людей, которые обязательно получат имущество после смерти наследодателя. Многие не спешат составлять документ, но эксперты советуют позаботиться о его наличии заранее.

О том, почему стоит составить завещание в молодом возрасте, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал юрист Олег Козляк.

Какие преимущества имеет наследование по завещанию

В Министерстве юстиции Украины отмечают — если завещание не составлено, имущество умершего автоматически переходит к ближайшим родственникам в соответствии с законом. Однако иногда люди хотят передать свое имущество определенным лицам или группе людей, которые не являются родственниками. В таких случаях завещание становится необходимым инструментом.

Почему завещание стоит составить заранее

Многие украинцы откладывают оформление завещания на будущее. Однако юрист советует делать это заранее, даже в молодом возрасте. Основные причины:

Спокойствие и уверенность: наличие завещания снижает юридические риски и упрощает процесс наследования для родных. Предотвращение конфликтов среди семьи: завещание четко фиксирует волю завещателя, что помогает избежать споров между наследниками. Передача имущества желаемым лицам: если завещания нет, имущество распределяется автоматически по закону, а не по желанию владельца. Установление правил пользования имуществом: завещатель может определить условия использования имущества, назначить ответственных лиц или позаботиться об интересах несовершеннолетних.

"Правильное юридическое планирование — включая составление завещания — позволяет защитить интересы семьи и обеспечить порядок в вопросах, которые часто становятся сложными и эмоциональными", — отмечает эксперт.

Кроме того, по словам Козляка, завещание можно менять неограниченное количество раз. Благодаря этому гарантируется, что в документе будут отражены актуальные пожелания владельца.

