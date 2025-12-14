Спадщина в Україні — чому варто скласти заповіт ще в молодому віці

Людина ставить підпис на документі. Фото: Freepik

Заповіт дозволяє визначити конкретного спадкоємця або кількох людей, які обов’язково отримають майно після смерті спадкодавця. Багато хто не поспішає складати документ, але експерти радять подбати про його наявність заздалегідь.

Про те, чому варто скласти заповіт у молодому віці, журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів юрист Олег Козляк.

Які переваги має спадкування за заповітом

В Міністерстві юстиції України зазначають — якщо заповіт не складено, майно померлого автоматично переходить до найближчих родичів відповідно до закону. Проте інколи люди хочуть передати своє майно певним особам або групі людей, які не є родичами. У таких випадках заповіт стає необхідним інструментом.

Чому заповіт варто скласти заздалегідь

Багато українців відкладають оформлення заповіту на майбутнє. Однак юрист радить робити це заздалегідь, навіть у молодому віці. Основні причини:

Спокій і впевненість: наявність заповіту знижує юридичні ризики та спрощує процес спадкування для рідних. Запобігання конфліктам серед родини: заповіт чітко фіксує волю заповідача, що допомагає уникнути суперечок між спадкоємцями. Передача майна бажаним особам: якщо заповіту немає, майно розподіляється автоматично за законом, а не за бажанням власника. Встановлення правил користування майном: заповідач може визначити умови використання майна, призначити відповідальних осіб або подбати про інтереси неповнолітніх.

"Правильне юридичне планування — включно зі складанням заповіту — дозволяє захистити інтереси родини та забезпечити порядок у питаннях, що часто стають складними та емоційними", — зазначає експерт.

Крім того, за словами Козляка, заповіт можна змінювати необмежену кількість разів. Завдяки цьому гарантується, що в документі буде відображено актуальні побажання власника.

