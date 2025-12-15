Заповіт з умовами — що українці можуть вимагати від спадкоємців для передачі майна

Людина підписує документ. Фото: УНІАН

Заповіт є основним юридичним інструментом для можливості розпоряджатися своїм майном після смерті. Спадок можна передати як родичам, так і будь-яким іншим особам, яких вибере сама людина, що складає документ.

Про те, які умови отримання майна може поставити заповідач своїм спадкоємцям, журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповів юрист Олег Козляк.

Кого можна вказати у заповіті

На Урядовому порталі зазначається, що заповідач має право вказати у своєму заповіті одну або кілька осіб як спадкоємців. Причому це можуть бути як родичі, так і особи, з якими у нього немає родинних зв’язків.

Крім того, заповідач може без зазначення причин позбавити права на спадкування будь-яку особу серед тих, хто мав би право на спадщину за законом.

Однак це не стосується осіб, які мають право на обов’язкову частку в спадщині — таких, як діти або непрацездатні родичі, з якими заповідач був зобов’язаний підтримувати зв’язки. Це передбачено статтями 1235 Цивільного кодексу України.

Заповідач може вказати у своєму заповіті не лише майно, яке він має на момент складання документа, але й те, яке він може набути в майбутньому. Це важливо, якщо, наприклад, у заповідача є плани щодо придбання майна після складання заповіту. Крім того, заповіт може бути складений як на всю спадщину, так і на її частину.

Які умови для спадкоємців можуть бути прописані у заповіті

Також існує можливість встановити в заповіті певні умови, які спадкоємець має виконати для того, щоб отримати право на спадщину. Наприклад, заповідач може вказати, що спадкоємець повинен:

здобути освіту;

проживати в певному місці;

народити дитину або виконати інші дії, щоб стати спадкоємцем.

Юрист уточнив, що умови можуть стосуватися різних аспектів життя спадкоємця, але вони не повинні порушувати законодавство або обмежувати конституційні права людини.

"Заповідач може вимагати від спадкоємця, наприклад: доглядати за певною людиною (батьками, родичем), утримувати домашню тварину, зберегти житло у конкретному стані, не продавати майно протягом певного часу, виконати якусь дію, пов’язану зі збереженням родинного майна", — пояснив Олег Козляк.

Юрист також додав, що всі ці вимоги повинні бути чітко прописані в заповіті. Якщо спадкоємець не виконує встановлені умови, інші особи можуть оскаржити його право на спадщину в суді.

