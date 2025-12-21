Наследство в 2026 году — потеряют ли имущество украинцы, которые незаконно выехали за границу

Человек ставит печать на документе. Фото: Pixabay

Вопрос наследства в Украине остается актуальным как для граждан, проживающих в стране, так и для тех, кто находится за ее пределами. Однако некоторые украинцы выехали за границу незаконно, поэтому возникает вопрос, смогут ли они получить имущество.

О том, смогут ли получить наследство в Украине граждане, которые незаконно выехали за границу, в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн рассказал юрист Олег Козляк.

Теряет ли право на наследство человек, который незаконно выехал за границу

Факт незаконного пересечения границы сам по себе не является основанием для потери права на наследство. Эксперт напомнил, что украинское законодательство не связывает наследственные права со способом выезда или пребывания лица за границей.

"Право на наследство может быть утрачено только в случаях, прямо предусмотренных законом, в частности: пропуска установленного срока для принятия наследства или признания лица недостойным наследником по решению суда", — отметил юрист.

Таким образом, даже при наличии нарушений миграционных правил, наследственные права сохраняются, если соблюдена процедура принятия наследства.

Можно ли получить наследство за границей и как это сделать в 2026 году

Получить наследство, находясь за границей, по словам Олега Козляка возможно. Для этого не обязательно лично приезжать в Украину. Основные шаги, которые нужно осуществить:

Подать заявления о принятии наследства через консульское учреждение Украины за рубежом. Оформить доверенность на представителя в Украине (она должна быть нотариально заверенной и легализованной). Отправить заявление по почте при условии нотариального заверения подписи.

После принятия наследства дальнейшее оформление имущественных прав может осуществляться через уполномоченное лицо.

