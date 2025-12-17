Наследство в Украине — как делится имущество, которое было куплено в браке

Женщина подписывает документ. Фото: Pexels

Процесс наследования часто вызывает много вопросов и требует понимания юридических нюансов. С этим рано или поздно сталкиваются почти все — при оформлении наследства или когда хотят позаботиться о передаче имущества родным в будущем.

О том, как наследуется имущество купленное в браке и может ли на него претендовать гражданский партнер, в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн рассказал юрист Олег Козляк.

Как наследуется имущество, приобретенное в браке

По закону все имущество, которое муж и жена приобрели во время официального брака, считается совместной собственностью. Доли супругов равны — по 50%.

В случае смерти одного из супругов сначала определяется его половина в общем имуществе. Именно она входит в состав наследства и передается наследникам.

"В контексте наследования это работает так: если один из супругов умирает, сначала выделяется его половина в общем имуществе. Только эта часть передается наследникам — по закону или по завещанию", — объясняет юрист.

Вторая половина остается за живым супругом или супругой и не наследуется. Такой же принцип применяется и к вещам, приобретенным супругами для всей семьи, детей или родителей.

Козляк советует сохранять чеки и договоры покупки — они помогут нотариусу правильно определить, какое имущество входит в состав наследства.

Имеет ли право на наследство гражданский партнер

В Министерстве юстиции Украины объяснили, что имущество после смерти человека может передаваться либо по завещанию, либо в соответствии с законом. Если есть завещание, решающим является желание наследодателя — он сам определяет кто получит имущество.

Если же наследование происходит по закону, гражданские партнеры, которые не состояли в официальном браке, не относятся к наследникам первой очереди. Они могут претендовать на наследство только в четвертой очереди.

Для этого гражданскому мужу или жене нужно через суд доказать факт совместного проживания с умершим одной семьей не менее пяти лет до его смерти.

Только после положительного решения суда и при условии отсутствия или отказа наследников предыдущих очередей гражданский партнер получает право на наследственное имущество.

