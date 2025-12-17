Спадщина в Україні — як ділиться майно, яке було куплено в шлюбі

Жінка підписує документ. Фото: Pexels

Процес спадкування часто викликає багато запитань і потребує розуміння юридичних нюансів. З цим рано чи пізно стикаються майже всі — під час оформлення спадщини або коли хочуть подбати про передачу майна рідним у майбутньому.

Про те, які успадковується майно куплене у шлюбі та чи може на нього претендувати цивільний партнер, у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповів юрист Олег Козляк.

Як успадковується майно, набуте у шлюбі

За законом усе майно, яке чоловік і дружина придбали під час офіційного шлюбу, вважається спільною власністю. Частки подружжя рівні — по 50%.

У разі смерті одного з подружжя спочатку визначається його половина у спільному майні. Саме вона входить до складу спадщини й передається спадкоємцям.

"У контексті спадкування це працює так: якщо один із подружжя помирає, спочатку виділяється його половина у спільному майні. Лише ця частина передається спадкоємцям — за законом або за заповітом", — пояснює юрист.

Друга половина залишається за живим чоловіком або дружиною і не успадковується. Такий самий принцип застосовується і до речей, придбаних подружжям для всієї родини, дітей чи батьків.

Козляк радить зберігати чеки та договори купівлі — вони допоможуть нотаріусу правильно визначити, яке майно входить до складу спадщини.

Чи має право на спадщину цивільний партнер

В Міністерстві юстиції України пояснили, що майно після смерті людини може передаватися або за заповітом, або відповідно до закону. Якщо є заповіт, вирішальним є бажання спадкодавця — він сам визначає хто отримає майно.

Якщо ж спадкування відбувається за законом, цивільні партнери, які не перебували в офіційному шлюбі, не належать до спадкоємців першої черги. Вони можуть претендувати на спадщину лише у четвертій черзі.

Для цього цивільному чоловікові або дружині потрібно через суд довести факт спільного проживання з померлим однією сім’єю не менше п’яти років до його смерті.

Лише після позитивного рішення суду та за умови відсутності або відмови спадкоємців попередніх черг цивільний партнер отримує право на спадкове майно.

