О дарении и наследстве будут отчитываться иначе — что изменится с 1 января 2026

С 1 января 2026 года в Украине заработают новые правила представления нотариусами информации в органы Государственной налоговой службы. Изменения касаются того, как часто нотариусы должны отчитываться об удостоверенных сделках и оформленных наследственных правах.

О том, как изменятся правила для нотариусов с 1 января 2026 года, рассказали в Государственной налоговой службе Украины.

Что изменится с 1 января 2026 года

Новые требования зависят от статуса нотариуса:

государственные нотариусы, как и раньше, будут отчитываться ежемесячно;

частные нотариусы с 2026 года будут подавать отчетность раз в квартал, но с детализацией за каждый месяц квартала.

Таким образом, для частных и государственных нотариусов будут действовать разные правила отчетности.

Как будет подаваться информация

Нововведения предусмотрены Законом Украины № 4536-ІХ от 16 июля 2025 года. Им внесены изменения в Налоговый кодекс и другие законы с целью усиления контроля за доходами физических лиц.

Теперь все нотариусы, независимо от формы деятельности, будут подавать данные по форме приложения 4ДФ к налоговому расчету в соответствии с приказом Минфина от 13 января 2015 года № 4. Это нужно будет делать в налоговый орган по месту расположения нотариальной конторы или офиса частного нотариуса.

О каких операциях придется отчитываться

В отчетах нотариусы должны отражать информацию о:

договорах дарения;

выданных свидетельствах о праве на наследство;

договорах купли-продажи и обмена движимого и недвижимого имущества между гражданами.

Полученные данные налоговая служба будет использовать для проверки правильности начисления и уплаты налога на доходы физических лиц и других обязательных платежей.

