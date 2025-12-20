Видео
Україна
Видео

Наследство и дарение — как изменятся условия отчетности в 2026

Наследство и дарение — как изменятся условия отчетности в 2026


Дата публикации 20 декабря 2025 06:35
О дарении и наследстве будут отчитываться иначе — что изменится с 1 января 2026
Люди просматривают документ. Фото: Pixabay

С 1 января 2026 года в Украине заработают новые правила представления нотариусами информации в органы Государственной налоговой службы. Изменения касаются того, как часто нотариусы должны отчитываться об удостоверенных сделках и оформленных наследственных правах.

О том, как изменятся правила для нотариусов с 1 января 2026 года, рассказали в Государственной налоговой службе Украины.

Читайте также:

Что изменится с 1 января 2026 года

Новые требования зависят от статуса нотариуса:

  • государственные нотариусы, как и раньше, будут отчитываться ежемесячно;
  • частные нотариусы с 2026 года будут подавать отчетность раз в квартал, но с детализацией за каждый месяц квартала.

Таким образом, для частных и государственных нотариусов будут действовать разные правила отчетности.

Как будет подаваться информация

Нововведения предусмотрены Законом Украины № 4536-ІХ от 16 июля 2025 года. Им внесены изменения в Налоговый кодекс и другие законы с целью усиления контроля за доходами физических лиц.

Теперь все нотариусы, независимо от формы деятельности, будут подавать данные по форме приложения 4ДФ к налоговому расчету в соответствии с приказом Минфина от 13 января 2015 года № 4. Это нужно будет делать в налоговый орган по месту расположения нотариальной конторы или офиса частного нотариуса.

О каких операциях придется отчитываться

В отчетах нотариусы должны отражать информацию о:

  • договорах дарения;
  • выданных свидетельствах о праве на наследство;
  • договорах купли-продажи и обмена движимого и недвижимого имущества между гражданами.

Полученные данные налоговая служба будет использовать для проверки правильности начисления и уплаты налога на доходы физических лиц и других обязательных платежей.

Ранее мы писали, что завещание — это документ, который позволяет человеку заранее решить, кому перейдет его имущество после смерти. Наследниками могут быть не только родственники, но и любые другие лица по желанию завещателя.

Также мы рассказывали, что нынешний Гражданский кодекс уже не учитывает реалии сегодняшнего дня: войну, развитие цифровых технологий, глобальные процессы и передачу бизнеса по наследству. Именно поэтому Верховная Рада начала его масштабное обновление.

закон Налоговая служба нотариус наследство имущество
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
