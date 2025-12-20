Про дарування та спадщину звітуватимуть інакше — що зміниться з 1 січня 2026

Люди переглядають документ. Фото: Pixabay

З 1 січня 2026 року в Україні запрацюють нові правила подання нотаріусами інформації до органів Державної податкової служби. Зміни стосуються того, як часто нотаріуси мають звітувати про посвідчені угоди та оформлені спадкові права.

Про те, як зміняться правила для нотаріусів з 1 січня 2026 року, розповіли в Державній податковій службі України.

Що зміниться з 1 січня 2026 року

Нові вимоги залежать від статусу нотаріуса:

державні нотаріуси, як і раніше, звітуватимуть щомісяця;

приватні нотаріуси з 2026 року подаватимуть звітність раз на квартал, але з деталізацією за кожен місяць кварталу.

Таким чином, для приватних і державних нотаріусів діятимуть різні правила звітування.

Як подаватиметься інформація

Нововведення передбачені Законом України № 4536-ІХ від 16 липня 2025 року. Ним внесено зміни до Податкового кодексу та інших законів з метою посилення контролю за доходами фізичних осіб.

Тепер усі нотаріуси, незалежно від форми діяльності, подаватимуть дані за формою додатка 4ДФ до податкового розрахунку відповідно до наказу Мінфіну від 13 січня 2015 року № 4. Це потрібно буде робити до податкового органу за місцем розташування нотаріальної контори або офісу приватного нотаріуса.

Про які операції доведеться звітувати

У звітах нотаріуси мають відображати інформацію про:

договори дарування;

видані свідоцтва про право на спадщину;

договори купівлі-продажу та обміну рухомого й нерухомого майна між громадянами.

Отримані дані податкова служба використовуватиме для перевірки правильності нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб і інших обов’язкових платежів.

